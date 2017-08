15 CONDIVISI Condividi Tweet

Futuro sposo di Chiara Ferragni, magnate dell’industria fashion e regina di Instagram, il rapper ha da poco confessato molti lati ‘oscuri’ del suo passato al suo collega J-Ax: in coda a questa lunga intervista, è venuto fuori anche quanto guadagna Fedez.

Svelato quanto guadagna Fedez in un anno: il ruolo dei genitori incuriosisce i fan

Si sa, infatti, che il 27enne conosciuto all’anagrafe con il nome di Federico Leonardo Lucia, è un giovane talento che in questi anni è stato capace di creare valore – in termini commerciali ed economici – all’interno dell’industria musicale.

La Newtopia, infatti, è la sua società – la stessa che ha lanciato il fenomeno Rovazzi – con cui produce talenti musicali, anche sulla scena internazionale. Il Corriere della Sera ha voluto seguire le tracce di questa impresa del rapper per rispondere alla domanda: quanto guadagna Fedez in un anno? Il primo dato curioso riguarda la gestione dei capitali: il 50%, cioè la maggioranza, lo detiene sua madre Anna Maria. Il restante 40% è di suo marito e il 10% lui, Federico.

I genitori custodiscono il forziere dei tesori del rapper

Newtopia è nata meno di quattro anni fa ed è legata al nome Fedez e a tutto quello che ne deriva: diritti di immagine, merchandising, sponsor ecc.: il totale degli incassi del 2016 ha aumentato il fatturato da 1.1 milioni del 2014 a ben 3 milioni. Un grande risultato per un ragazzo di 27 anni che, come racconta nel suo ultimo singolo con J-Ax, Senza Pagare: “Andavo al nido con mamma e papà appesi ad un fido/ Essere indebitati già da feto“.

Una bella rivalsa passare da “un figlio di due cuori e un mutuo in banca” ad un rapper milionario. Nell’intervista con J-Ax l’ex giudice di X-Factor approfitta anche per levarsi un sassolino dalla scarpa che rigurda gli esordi della sua carriera: “Paola Zukar, manager di Fabri Fibra, ha scritto in un libro che io da ragazzo sono andato a cercarla e lei, siccome produce solo musica di qualità, mi avrebbe detto no. […] Fui io a decidere di non firmare […] d’altra parte, se lei fa solo musica di qualità, mi chiedo perché abbia prodotto Moreno“