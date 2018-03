96 CONDIVISI Condividi Tweet

Quanto guadagnano gli ospiti in tv? Una domanda esplosa sui social dopo che Lorenzo Crespi, attore noto per essere stato protagonista di alcune fiction di successo, ha rivelato le “fiches” percepite da guest e opinionisti di Domenica Live. Dietro le comparsate televisive, c’è un vero e proprio mercato. Barbara D’Urso, visibilmente imbarazzata, ha giustificato il “con dieci ospitate lì ci vivi” parlando di rimborso spese. Filippo Facci su Libero si è schierato contro coloro che si sono detti indignati per questi “gettoni di presenza” e ha descritto il meccanismo che regola i compensi di opinionisti e star.

Quanto guadagnano gli ospiti in tv: la verità

Facci ha innanzitutto spiegato che le trasmissioni che pagano gli ospiti sono i programmi di intrattenimento. I talk show di informazione, invece, non prevedono rimborsi. I politici e i cronisti che partecipano si accontentano della visibilità fornita. Il giornalista ha poi citato un caso su tutti: quello di Paolo Crepet, “lo psichiatra che vive nei talk show”. Chi segue le chiacchiere dei salotti televisivi ne apprezza la competenza, la semplicità e l’eleganza. Eppure lo psichiatra e sociologo torinese si è lamentato perché il suo compenso è sceso a 750 euro. “Come se una quarta di reggiseno valesse molto di più rispetto a una laurea ad Harvard”, aveva tuonato Crepet.

Opinionisti tv famosi, ecco i loro compensi

Il giornalista, su Libero, specifica che, stando a quanto riportato da diversi settimanali di gossip, Belen Rodriguez guadagnerebbe tra i 10 e i 20 mila euro a ospitata. Cifre simili a quelle percepite da Gabriel Garko. Oltre a questi due fuoriclasse, il resto della classifica parte da Valeria Marini, che quando va in tv guadagnerebbe 7 mila euro a comparsata. Secondo Facci, Anna Falchi prenderebbe 3500 euro, mentre Vittorio Sgarbi e Platinette ne riceverebbero 3000. Asia Nuccetelli e Cristiano Malgioglio si attesterebbero sui 1000 euro, Francesca Cipriani, Karina Cascella e Francesca De Andrè arriverebbero a 500. Facci indica anche le cifre che si ottengono a una trasmissione, Mattino Cinque condotta da Federica Panicucci: tra i 350 e i 2000 euro al mese. Insomma, Lorenzo Crespi aveva ragione.