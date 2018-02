1 CONDIVISI Condividi Tweet

Quanto guadagnano i conduttori di Sanremo 2018? Una domanda che si ripete ad ogni edizione della kermesse e si è rinnovata per il 68° Festival della canzone italiana. Dopo la prima serata, dominata dallo show di Fiorello e da tutte le canzoni dei 20 big in gara, sono emersi tra indiscrezioni e polemiche i compensi che percepiranno i presentatori dell’evento.

La tradizione è stata rispettata anche quest’anno. I cachet sono quelli propri di un grande evento da eurovisione, anche se sono ormai lontani i tempi in cui i padroni di casa dell’Ariston ricevevano cifre astronomiche.

Claudio Baglioni, direttore artistico di Sanremo, riceverà – secondo Il Corriere della Sera – 600mila euro. La stessa cifra percepita (stando alle cronache) da Fabio Fazio nelle edizioni 2013 e 2014. Meno tuttavia di quanto ha intascato lo scorso anno Carlo Conti, per il quale si parlò di un compenso da 650mila euro (100 dei quali furono però devoluti in beneficenza ai terremotati di Abruzzo, Lazio e Marche).

Michelle Hunziker, strappata a Mediaset, avrebbe chiuso un accordo da 400mila euro. Una cifra decisamente inferiore alla sua prima volta nel 2007 al fianco di Pippo Baudo, quando il suo cachet si aggirò attorno al milione di euro. Ma erano altri tempi, anche se la “Rai più ricca di sempre perché il canone è in bolletta” (cit.).

Quanto guadagnano i conduttori di Sanremo 2018

Infine, Pierfrancesco Favino. L’attore romano, per il quotidiano di via Solferino, incasserà 300mila euro. Una bella cifra, ma lontana dai record raggiunti dai “paperoni” del Festival. Paolo Bonolis e Giorgio Panariello, ad esempio, ricevettero un milione di euro rispettivamente nel 2009 e nel 2006.

In totale, quest’anno la Rai spenderà 1 milione e 300mila euro per i conduttori. Il doppio rispetto al Sanremo 2017, a cui Maria De Filippi partecipò a titolo gratuito. Alla cifra vanno inoltre aggiunti i cachet pattuiti per gli ospiti che si alterneranno all’Ariston. Per la Rai, però, non ci sono problemi. I conti dell’evento sono a posto: la raccolta pubblicitaria è arrivata a quota 25 milioni di euro, mentre le uscite sono state stimate attorno ai 16 milioni e mezzo.