Quanto guadagnano i presentatori di Sanremo 2018? Dopo aver saputo quanto costano i biglietti e tante altre informazioni riguardo la nuova edizione – come ad esempio se Beppe Vessicchio è confermato o meno, oppure chi sono i 20 big in gara – è arrivato il momento di dare uno sguardo ai cachet del nuovo trio del Festival…

Quanto guadagnano i presentatori di Sanremo 2018? Le indiscrezioni sui loro compensi

Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino: una formazione insolita che si prepara a conquistare il pubblico italiano con una versione tutta nuova della celebre competizione musicale italiana.

Sono molte le indiscrezioni che sono trapelate su di loro, ed alcuni quotidiani hanno anche saputo quantificare il prezzo del loro ‘disturbo’. Insomma, ecco quanto guadagnano i presentatori di Sanremo:

Per quanto riguarda il celebre cantautore, direttore artistico e presentatore, si parla di una cifra che si aggira intorno ai 600mila euro. Se parliamo, invece, della bella presentatrice svizzera, il cachet che ha fatto discutere è quantificabile in circa 400mila euro (una somma che rimane comunque di molto inferiore al milione di euro risalente al 2007, anno in cui affiancò Pippo Baudo sul palco dell’Ariston)

La nuova edizione del Festival della Canzone Italiana: quanto si spende e quanto si ricava?

Infine, l’amatissimo attore di Romanzo Criminale, Acab e – di recente – A Casa Tutti Bene di Muccino, alla prima esperienza di co-conduzione di Sanremo, prenderebbe un ‘gettone’ di 300mila euro. Per avere un’idea del giro di soldi che gravitano intorno al Festival, basti pensare che le entrate pubblicitarie sono di circa 25 milioni di euro, mentre le spese ammontano a 16 milioni e mezzo.

Sulla scia di questi numeri si colloca la dichiarazione del direttore di Rai1, Angelo Teodoli, il quale ha affermato che questo Festival “meno televisivo e più artistico, siamo prudenti: speriamo in un 40% di share, ma cerchiamo di superarlo anche”.