Dopo la versione estiva di Avanti un altro pure di sera e le ultime, pesanti, critiche alla sua conduzone durante il live di Vasco Rossi, è tempo di relax e vacanze: immersi nella natura e nel relax a Formentera, si comincia a vociferare di un quarto figlio per Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli…!

Quarto figlio per Paolo Bonolis e consorte? L’aria di vacanza giova alla coppia

Una volta staccato dal lavoro, il presentatore torna ad essere padre di famiglia e marito affettuoso: lo si nota dai numerosi scatti (alcuni rubati da riviste scandalistiche, alcune condivide dalla stessa Sonia sul suo profilo Instagram) che ritraggono l’allegra famigliola nella splendida perla delle Baleari.

I due vantano ben 15 anni di matrimonio, e – nonostante tutte le polemiche sulla loro presunta ‘ostentazione di ricchezza’ in seguito proprio a foto pubblicate dalla Bruganelli – sembrano sempre più uniti.

Il settimanale Chi traduce questa amorevole complicità in un preciso progetto in cantiere, quello di un nuovo bimbo o bimba, che sarebbe il quarto figlio per Paolo Bonolis e consorte dopo Adele, Silvia e Davide.

Le parole di Sonia Bruganelli che confermano la possibilità che quest’estate la famiglia Bonolis si allarghi

A far nascere l’ipotesi è l’enorme entusiasmo con cui i due si scambiano coccole e carezze, al punto da sembrare due freschi fidanzatini, ma anche una sorta di ‘avvertimento’ di Sonia, risalente ad un mese fa:

“Voglio il quarto figlio, Paolo non ha voglia ma quest’estate lo convincerò“. Ricordiamo che Bonolis oltre al trio ha anche Stefano e Martina, nati dalal sua precedente reelazione con l’americana Diane Zoeller, quindi, nello specifico, dovrebbe essere il sesto figlio per lui! Arriverà questa lieta novella per la celebre coppia?

I due hanno moltissimi fan che fanno il tifo per la loro famiglia felice, e che gli stanno già augurando di poterla allargare ulteriormente.