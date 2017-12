493 CONDIVISI Condividi Tweet

Una voce si rincorre nei corridoi di Viale Mazzini: Raffaella Carrà al posto delle Parodi a Domenica In. Secondo Dagospia, la “Raffa Nazionale” sarebbe stata avvistata nella sede Rai di Roma. “In molti raccontano che l’icona assoluta della nostra televisione abbia in serbo una grande sorpresa per tutti i suoi fan”, scrive il sito web di Roberto D’Agostino.

Per Il Giornale, che riporta la notizia, la “Nostra Signora della tv” andrebbe naturalmente ad occupare la posizione di palinsesto che sta vivendo la sua maggiore crisi: il pomeriggio della domenica di Rai 1.

Carrà ha un lungo e duraturo rapporto d’amore con il contenitore domenicale della Rai. Nella stagione televisiva 1986/1987 fu chiamata a sostituire Mino Damato e divenne la prima conduttrice donna del programma. Fu un’edizione non esente da polemiche. “Miss Tuca Tuca” reagì in diretta ad un articolo pubblicato dal tabloid Novella 2000, minacciando un’azione legale nei confronti del giornale, che l’aveva accusata di trascurare la madre morente.

Raffaella si prese la sua rivincita qualche anno dopo. Quando la madre morì nel 1987, la omaggiò proprio a Domenica In, cantando I Thank You Life. Con ciclico rigore, è stato invece a Domenica Live di Barbara D’Urso che Carrà ha comunicato che lascerà definitivamente la televisione, affermando che è tempo di fare spazio ai nuovi talenti.

Mentre si rincorrono le voci di un suo imminente ritorno su Rai 1 (la sua ultima esperienza risale al 2015 con Forte Forte Forte), a farne le spese sarebbero proprio le attuali conduttrici. Se Cristina Parodi attacca gli haters che la tempestano di fango sui social, Benedetta Parodi avrebbe minacciato di lasciare Domenica In durante un furioso scontro dietro le quinte del programma. Gli ascolti della trasmissione restano comunque in calo. Senza D’Urso le Parodi risalgono ma non vanno mai oltre i 2 milioni e mezzo di spettatori e il 14% di share.