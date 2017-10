34 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre gli spettatori aspettano di conoscere in via ufficiale il motivo per cui Daniele Bossari ha lasciato la casa – per poi rientrare – viene annunciato Raffaello Tonon al GF Vip come new entry. Insieme a lui altre due concorrenti andranno ad arricchire il cast dello show: sapete già di chi si tratta?

Raffaello Tonon al GF Vip: ecco di chi si tratta

Il web ha reagito con un’esplosione di solidarietà – si pensa, infatti, che Bossari abbia abbandonato momentaneamente il reality a causa della morte di Franco Tuzio, il suo manager – e di felicità, realizzando che la speranza di vederlo rientrare in gioco, una volta ‘passato il lutto’, si è realizzata.

La domanda, dunque, all’alba di una nuova puntata del programma di Ilary Blasi, è se Raffaello Tonon al GF Vip potrà in qualche modo competere, in quanto new entry, con questo apprezzamento del pubblico. Non tutti sono familiari con la sua figura, già nota solamente a chi seguiva il Maurizio Costanzo Show all’epoca in cui, più di dieci anni fa, il presentatore lo ha voluto come opinionista nel suo celebre format.

Da allora il volto del 38enne milanese è stato avvistato a La Talpa, La Fattoria e Pomeriggio 5. Ha persino recitato in un film di Carlo Vanzina, Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me (2006) in cui interpretava il personaggio del Conte Erba.

Con l’entrata dei tre nuovi concorrenti si rimescoleranno le carte del gioco?

Nel 2010 lo avrete probabilmente rivisto come concorrente di Ciao Darwin, mentre attualmente vi sarà capitato di sentirlo alla radio, o di vederlo come televenditore sulle Reti Mediaset: infine, è anche consulente per l’Accademia di moda di Milano Fashion Uptodate.

Di sicuro sarà molto più chiacchierone e loquace di Daniele Bossari nella casa… Insieme a lui varcheranno la porta della casa anche Carmen Russo e Corinne Clery: cosa vi aspettate da questo ‘rimescolamento delle carte’?