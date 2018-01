436 CONDIVISI Condividi Tweet

Detto Fatto: Queen Mary ha tenuto fede ai propositi sui ragazzi di Amici espulsi. Per chi avesse dei dubbi, ecco una serie di scatti che mostrano come la ‘punizione esemplare’ non solo del quartetto ( reo di aver scatenato un party selvaggio degli alloggi del talent, sta scontando) ma di tutti i partecipanti della festa notturna.

Le foto della punizione dei ragazzi di Amici espulsi: il Biondo & company ai lavori socialmente utili

Tuta arancione, ramazza e via per le strade di Roma a fare pulizia: a causa del loro comportamento scorretto (nei confronti del regolamento del programma che i ragazzi avevano firmato prima di prendervi parte) durante la notte di sabato 13 gennaio i ballerini Filippo, Vittorio, Nicolas e il cantante ‘Biondo’ sono stati avvistati, a partire dal 16 gennaio, impegnati nei doveri che Maria De Filippi gli aveva imposto.

Oltre alle ore di servizi socialmente utili, i quattro partecipanti di Amici espulsi temporaneamente dalla conduttrice dovranno anche sostenere un esame che sancisca la loro riammissione tra le fila di aspiranti artisti. Insomma, devono dimostrare di meritarsi davvero il loro posto!

Tutti gli altri, nel frattempo, devono continuare a svolgere il servizio di pulizia delle strade: dopo l’accordo col sindaco Virginia Raggi, in collaborazione con il personale dell’Ama – che ha fornito un tutor di riferimento per i ragazzi – il team si è dedicato alla cura di piazza Campo de’ Fiori, per poi dedicarsi, nei giorni a venire, ad altre aree della capitale.

La decisione di Queen Mary

Un modo per ripristinare la disciplina e far capire, anche da parte della direzione del talent, che niente viene dato per scontato o tollerato, se non conforme alle regole. Non tutti sono stati d’accordo con la posizione integerrima della De Filippi che – tuttavia – non ha voluto rivelare fin nei dettagli in che modo i ragazzi hanno infranto le regole.