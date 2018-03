7k CONDIVISI Condividi Tweet

Cambiano i palinsesti per la morte di Frizzi, l’“artigiano dello spettacolo” scomparso a 60 anni all’ospedale Sant’Andrea di Roma, in seguito ad una emorragia cerebrale. Per ricordare uno degli ultimi conduttori capaci, gentili e simpatici della televisione italiana, la Rai ha deciso di modificare la programmazione delle sue reti. Nella giornata di lunedì 26 marzo, La prova del cuoco e I fatti vostri non andranno in onda, come annunciato dallo stesso Giancarlo Magalli.

Rai, cambiano i palinsesti per la morte di Frizzi

“Spero ci capirete se oggi non ce la sentiamo di andare in onda”, ha scritto Magalli su Facebook. Il regista Michele Guardì ha raggiunto la sala mortuaria dell’Ospedale Sant’Andrea, così come stanno facendo molti colleghi e amici. Clerici, che era scoppiata in lacrime quando l’amico Fabrizio era apparso a sorpresa a La prova del cuoco il 6 dicembre scorso dopo l’ischemia, è chiusa nel silenzio e nel dolore. Al posto del cooking show, Rai 1 trasmette la fiction San Filippo Neri.

Uno speciale UnoMattina ha ricordato Frizzi, prendendo il posto di Storie Italiane, Buono a sapersi e proseguendo oltre l’orario consueto. Salta anche l’appuntamento in diretta di Detto Fatto su Rai 2, come annunciato su Facebook da Caterina Balivo. La conduttrice ha ricordato il collega scrivendo di aver “cominciato a lavorare in tv con i tuoi programmi. Miss Italia, Scommettiamo che… e ogni anno tornavo a Salsomaggiore. Lo scorso anno mi facesti la sorpresa “di fine anno”… Elegante, solare, onesto, diretto, gentile… Unico”.

Fabrizio Frizzi, malattia e morte: il ricordo di Rai e colleghi

Anche Zero e Lode non andrà in onda per lasciare spazio a La vita in diretta, che partirà alle 14 per mezz’ora. Alle 14,30 andrà in onda la commedia La mia vita è uno zoo (sarebbe stato meglio programmare Toy Story, per ricordare il doppiaggio che Fabrizio fece dello sceriffo Woody), alla quale seguirà alle 16,35 la seconda parte di La vita in diretta fino alle 18,50. A quell’ora partirà uno speciale di Techetechetè. Infine, stasera, dopo l’appuntamento con Il Commissario Montalbano, Rai 1 ha affidato a Bruno Vespa uno speciale di Porta a Porta (che sostituisce Che fuori tempo che fa) dedicato ad un pezzo di storia del servizio pubblico che se n’è tragicamente andato.