I pessimi ascolti di Che tempo che fa potrebbero costringere il servizio pubblico ad un’autentica beffa: la Rai dovrà risarcire gli inserzionisti pubblicitari? Se, come rivela Panorama, share e spettatori del talk passato a Rai 1 dovessero continuare a precipitare, Viale Mazzini si troverà quasi obbligata ad un esborso che avrebbe del clamoroso.

Il programma, infatti, era stato venduto garantendo una media tra il 16 e il 18%. Ma adesso Fazio non riesce nemmeno a restare a galla sulla soglia del 15%.

Domenica 22 ottobre erano arrivate le prime avvisaglie: la Formula 1 al posto di Che tempo che fa. Non una scelta estemporanea, fa notare Dagospia. Per il magazine, la strategia è precisa e si ripeterà anche domenica 29 ottobre con il Gran Premio della Malesia. “Di solito i Gran Premi vanno (in differita) su Rai 2, quindi Viale Mazzini avrebbe potuto tranquillamente tenere in palinsesto il programma di Fazio e in parallelo mandare le tappe americana e messicana del circus”, si legge sul sito diretto da Roberto D’Agostino.

“Ma Fazio non può essere disturbato, figuriamoci sfidato da un evento che attira molti spettatori”. Insomma, la Formula 1 in contemporanea con Che tempo che fa rischia di danneggiare ulteriormente un programma alla disperata ricerca di telespettatori. Non andrà meglio a partire dal 12 novembre, quando si aggiungerà un nuovo, temibile avversario: Massimo Giletti.

La Rai dovrà risarcire gli inserzionisti pubblicitari?

Gli ascolti vanno di pari passo con gli incassi della pubblicità. Fazio ha firmato un contratto quadriennale da 8,9 milioni di euro. Ma il programma è passato, nel giro di quattro puntate, dal 20,8 al 14,9% di share. Eppure Rai Pubblicità ha venduto gli spazi pubblicitari garantendo una media di ascolti tra il 16 e il 18.

Francesco Siliato, analista dei media dello Studio Frasi intervistato da Panorama, ha calcolato la soglia di ascolti sotto cui gli investitori, che pagano 90mila euro per 15 secondi di spot, potrebbero chiedere di “rinegoziare il contratto” o, addirittura, “andarsene” alla sua scadenza. È il 14,5%: decisamente vicino alla soglia attuale.