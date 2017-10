1 CONDIVISI Condividi Tweet

In coda alle ultime notizie secondo le quali domenica sera l’Isola Di Pietro ha battuto Fabio Fazio, si riaccende il dibattito sullo stato attuale dell’emittente nazionale: Rai in crisi? I nuovi/vecchi palinstesti non stanno giovando agli ascolti? C’è qualcuno che pensa che la colpa sia stata di una scelta sbagliata.

La Rai in crisi: un errore mandare via Giletti e trattenere Fazio

A fornire una spiegazione di cosa sta succedendo sulla rete ammiraglia del servizio nazionale è Giovanni Minoli, presentatore e creatore della trasmissione Mixer, ex volto della Rai e nuovi di La7. Si dice sia stato lui a convincere Giletti ad accettare il passaggio alla nuova emittente: «Io sono stato una vita alla Rai, io voglio un bene dell’anima alla Rai e, invece, mi tocca sempre sparare a zero».

La redazione de Il Giornale gli chiede il vero motivo della decisione del presentatore: «La Rai voleva dimezzarlo. Voleva usarlo solo come nuovo Pippo Baudo ma lui, legittimamente, aveva anche ambizioni giornalistiche. Devo dirla tutta. Io sono stato un po’ il padre di Giletti, l’ho fatto crescere e devo dire che nell’ultima fase era diventato un po’ troppo il tribuno che arringa le folle».

Secondo Minoli la Rai in crisi a causa innanzitutto dei suoi dirigenti: «Quelli che capiscono sono nascosti, imboscati, chiusi in qualche cassetto. Avrebbero dovuto chiamare Giletti e dirgli: Senti Massimo, stai esagerando. Si chiama correzione. Il problema è avere un dirigente in grado di capire e fare questo discorso. Dai, lasciamo perdere».

La frecciatina al veleno: “Fazio è come il caviale tutti i giorni a pranzo, ma Giletti rendeva di più”

Il discorso poi si sposta su Che Tempo Che Fa e il passaggio di Fazio da RaiTre a RaiUno. La metafora del presentatore per descrivere la situazione è: «Anche il caviale e lo champagne a pranzo e a cena ti fanno venire il mal di fegato» Nel senso, innanziutto, del ‘costo milionario’. E poi un’osservazione pungente: “Giletti faceva ascolti molto più alti. (Fazio) Ha una caterva di autori che non hanno prodotto un’idea. E quel tavolo lungo lungo ti atterrisce. Ti chiedi: ma dovrò ascoltarli tutti? Fossero anche 10 premi Nobel».

Il problema, quindi, è che secondo lui il direttore Orfeo non sta ben esplicitando il compito del servizio pubblico. Ma quale sarebbe? Chiede l’intervistatore: «Mi chiami, mi faccia un contratto di consulenza e glielo spiego. Ho qui pronte 10 cartelle. Invece alla Rai si va per approssimazioni. Non si capisce mai bene se c’è un piano, chi l’ha scritto e che cosa c’è dentro. E poi questi dirigenti galleggiano sui propri insuccessi. Li spostano da un canale all’altro, da un fallimento all’altro, da un disastro all’altro».