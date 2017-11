0 CONDIVISI Condividi Tweet

Rai Sport protesta con Fabio Fazio e scatena una forte polemica in casa Rai. Una ribellione che nasce in vista di ciò che potrebbe accadere lunedì 13 novembre 2017 su Rai 1.

Il post-partita di Italia-Svezia, gara di ritorno dello spareggio qualificazione ai Mondiali di calcio Russia 2018, potrebbe essere gestito dal conduttore con il suo Che fuori tempo che fa. L’edizione speciale del talk prevedrebbe anche la partecipazione di alcuni calciatori vincitori del Mondiale in Spagna nel 1982.

Nulla di strano, considerando l’ingente investimento fatto dal servizio pubblico per confermare il presentatore ligure in azienda. Tuttavia, i pessimi ascolti di Che tempo che fa e Che fuori tempo che fa costringono i vertici ad una scelta. Senza considerare l’indiscrezione, diffusa dal Fatto Quotidiano, secondo la quale la Rai potrebbe dover risarcire gli inserzionisti pubblicitari per gli share al ribasso dei programmi.

A mandare su tutte le furie la redazione sportiva della Rai, sarebbe l’intenzione di dare in mano a Fazio la possibilità di intervistare il commissario tecnico degli azzurri, Gian Piero Ventura, al termine del match del Meazza contro gli scandinavi.

Rai Sport protesta con Fabio Fazio: lui smentisce

Nei corridoi di Saxa Rubra, sede del centro di produzione Biagio Agnes, c’è grosso malcontento. I giornalisti sportivi, pur coscienti della prestigiosa vetrina che avrebbero a disposizione, si sentono scavalcati e chiedono rispetto. L’Usigrai, l’Unione Sindacale Giornalisti Rai, ha chiesto subito chiarimenti ai dirigenti.

Secondo Il Giornale, i volti più noti di Rai Sport sarebbero disposti anche a clamorose forme di protesta pur di non far passare lo sgarro. Venuto a sapere della polemica, Fazio si è sfogato così su Twitter: “La notizia è priva di qualunque fondamento. #chefuoritempochefa andrà in onda successivamente al dopo partita. Smentisco un’altra fake news”. I giornalisti, però, sostengono di aver saputo che subito dopo la fine della partita l’ordine è quello di dare la linea a Fazio e traslocare su Rai Sport. Chissà come andrà a finire.

La notizia è priva di qualunque fondamento. #chefuoritempochefa andrà in onda successivamente al dopo partita.

Smentisco un'altra fake news. https://t.co/7MP4uFNAun — Fabio Fazio (@fabfazio) 9 novembre 2017