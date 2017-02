0 CONDIVISI Condividi Tweet

Raoul Bova in lacrime da Maurizio Costanzo: è successo nel corso della quarta puntata di L’intervista, il nuovo talk show di Canale 5. In onda giovedì 23 febbraio in seconda serata, la chiacchierata tra l’attore e il conduttore si è trasformata in un momento di grande emozione e catarsi, come dimostra il video d’anticipazione pubblicato sulle pagine social della trasmissione.

Dopo aver ospitato, tra gli altri, Maria De Filippi e la cantante Emma, è toccato al bel Raoul mettersi a nudo. Il filmato rivela attimi toccanti quando il divo ammette di aver passato “un momento difficile” della sua vita. Dagli inizi come nuotatore agli esordi sul grande schermo, Bova non si sottrae alle domande di Costanzo, anche quando toccano la sua vita privata.

Raoul Bova in lacrime da Maurizio Costanzo: il video

Tra gli ospiti della recente edizione del Festival di Sanremo con la compagna Rocìo Munoz Morales (alla quale ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore), Raoul non riesce mai a nascondere i propri sentimenti. “Io non posso fingere. Forse mi sento più onesto così”, dice l’attore nel promo della puntata. Ecco il video che anticipa ciò che ci attende su Canale 5.

Raoul Bova si racconta a #Lintervista, vi aspettiamo domani in seconda serata su Canale 5.

https://t.co/AZqHznvFoz — Maurizio Costanzo (@Costanzo) 22 febbraio 2017