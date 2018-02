39 CONDIVISI Condividi Tweet

In giro per l’Italia da quasi un anno con lo spettacolo Due (lo stesso, in coppia con Chiara Francini, di cui ha dovuto saltare una tappa a causa morte del padre), l’attore si è fermato a riflettere sulla coppia moderna, i drammi e le responsabilità dell’essere moglie e marito oggi: ecco le riflessioni di Raoul Bova sul matrimonio.

Raoul Bova sul matrimonio: “Non si deve amare l’idea che si ha della persona”

A partire dalla scrittura di Luca Miniero – che nello spettacolo racconta l’evoluzione psicologica di un lui e una lei impegnati in faccende quotidiane, come montare una culla, e in discorsi intimi e insicuri: “Molte donne e uomini che vengono a teatro si immedesimano nei nostri personaggi – ha raccontato la Francini –“Miniero ha scritto un testo speciale che tocca in maniera garbata il cuore degli spettatori“.

A questa opinione si lega immediatamente l’opinione di Raoul Bova sul matrimonio e, in generale, sulla coppia: “Noi non diamo risposte ai grandi quesiti sull’amore, perché non ci sono risposte. L’unico suggerimento che possiamo dare è cercare di non idealizzare il proprio compagno o compagna, o il proprio rapporto. È più saggio accettare la singolarità della persona che si ama e non l’idea che si ha di lei.”

“Il matrimonio? Meglio in età matura” dice Bova

Parlando del grande passo in sè l’attore ha le idee chiare: “La mia idea, coltivata in questi anni, è che forse al matrimonio si dovrebbe giungere in età matura, quando si ha più consapevolezza di ciò che comporta, quando si è più disposti a fare delle rinunce. Ma soprattutto quando si è più strutturati, cresciuti, per non scaricare sull’altro le proprie inquietudini. In una coppia che funziona bisogna essere uno più uno. le incertezze bisogna risolverle da soli: perché una coppia sia formata da due persone, queste non possono essere entità incomplete, o la somma, ovvero due, non torna“.