Raz Degan aiuta Simone Susinna e diventa sempre più idolo dell’Isola dei Famosi 2017. Odiato dai colleghi naufraghi, amato dal pubblico a casa, stavolta l’attore e modello israeliano ha sorpreso tutti con un gesto di grande generosità. Susinna infatti era stato colto da un malore, ormai stremato da fame e stanchezza. Dopo aver vegliato il fuoco tutta la notte, il mattino seguente ne ha pagato le conseguenze.

Il gruppo lo ha fatto stendere sulla sabbia, mentre Raz – che già la sera precedente gli aveva donato tre granchi da lui pescati – è passato subito ai fatti. “Se stai ancora male ti regalo un pesce da mangiare. Così ti passa il dolore allo stomaco”, gli ha detto. L’offerta ha stupito tutti: Degan, senza fare una piega, ha subito pescato un grosso pesce e glielo ha dato.

Raz Degan aiuta Simone Susinna

Un gesto che non è piaciuto ai naufraghi: Samantha De Grenet ha subito ipotizzato secondi fini. “Ti ha donato un pesce? Da nemico giurato ad amico per la pelle”, ha insinuato. Susinna non ha badato ai pettegolezzi e ha messo il pesce sul fuoco. Lo ha poi condiviso con Nancy e Malena. Il motivo? “Perché hanno già capito lo scopo di Samantha De Grenet e Giulio Base, i due che hanno creato strategie e complotti”.