Leader assoluto della Palapa e naufrago entrato subito nel cuore dei telespettatori, Raz Degan è arrivato in Italia per la finale dell’Isola dei Famosi. Si giocherà con Eva Grimaldi, Nancy Coppola, Simone Susinna e Malena la vittoria della dodicesima edizione del reality show di Canale 5. Eppure il pubblico da casa e il web pare abbiano già proclamato il vincitore da qualche settimana.

I concorrenti sono partiti due giorni fa alla volta di Milano. Arrivati all’Idroscalo per la finalissima, nell’ultima puntata di mercoledì 12 aprile li vedremo lanciarsi dall’elicottero prima che la gara entri nel vivo. Gli autori hanno scelto un’ambientazione curiosa per la sfida definitiva: l’ultimo round si svolgerà infatti nel futuro. Il modello ed attore israeliano non sembra avere rivali, complici la generosità dimostrata in Honduras e il ritorno di fiamma con la ex Paola Barale che gli hanno fatto conquistare tanti consensi.

Per questo epico epilogo, i concorrenti dovranno affrontare una serie di prove, tra cui la celebre prova del fuoco. Ad ogni step, i naufraghi dovranno sfidarsi al televoto e verranno di volta in volta eliminati, fin quando non ne rimarrà uno solo. Il pubblico può votare tramite Twitter, sms, l’app Mediaset e il sito ufficiale del reality. Il vincitore si aggiudicherà il montepremi finale di 100mila euro in gettoni d’oro (il 50% andrà in beneficenza). Che vinca il migliore.