Raz Degan è Surviving Raz: il vincitore solitario dell’Isola dei Famosi 2017 torna subito al reality. L’attore e regista israeliano, reduce dalle fatiche del suo documentario The Last Shaman, passerà dalla Palapa dell’Honduras all’Africa selvaggia.

Il naufrago più amato della tv sarà infatti protagonista del nuovo format di Italia 1, Surviving Raz. Una novità assoluta nel prossimo palinsesto della rete giovane Mediaset. Stavolta, però, il pubblico lo ritroverà in prima serata come conduttore e non come concorrente.

Dal bacio di Paola Barale alle sue pesche miracolose, Raz è stato il vero eroe della dodicesima edizione dell’Isola. Con la sua grinta è riuscito a portare a casa la vittoria finale, regalando metà del montepremi ai bambini della Siria. Quel sorriso beffardo e il suo cuore sempre sincero gli hanno fatto conquistare l’affetto del pubblico.

Degan e Luca Argentero hanno appena annunciato il loro primo film insieme e la loro avventura insieme non è casuale. Raz era scomparso dai radar del mondo dello spettacolo dopo aver affrontato una crisi personale profonda. Il suo film, prodotto proprio da Argentero, è incentrato sulla rinascita spirituale e le pratiche di guarigione che ha appreso durante i suoi viaggi in Sud America.

Un bagaglio d’esperienze che è stato fondamentale per il suo ritorno professionale in televisione. Come svelato da Davide Maggio, Surviving Raz avrà per partecipanti un gruppo di vip che dovranno sopravvivere tra le insidie del continente nero. Raz avrà un ruolo centrale nella struttura del reality: il primo pericolo che i concorrenti dovranno temere, infatti, sarà proprio lui.

Una formula avvincente e piena d’avventura, come la vita recente di Raz. Ma soprattutto nell’indirizzo dato dalla direttrice di rete Laura Casarotto alla nuova Italia 1 per l’autunno/inverno 2017. Ora si attendono soltanto le prime indiscrezioni sui nomi del cast.