Nel cinema e nella tv, l’arte di mangiare gli appartenenti alla propria specie è materia da ridere o da aver paura. Propendiamo per la prima ipotesi quando Raz Degan profetizza il cannibalismo all’Isola dei Famosi. L’attore e modello israeliano, al culmine di un weekend di tensioni e malumori, si è lasciato scappare una frase che non ha lasciato indifferente il pubblico.

Il nervosismo tra i naufraghi era alle stelle. Così Raz si è offerto di andare a pesca per Samantha De Grenet, Giulio Base, Malena e Nancy Coppola. Riempita la pancia, Degan ha lanciato la prima stoccata agli acerrimi nemici. “Samantha e Giulio stanno ancora qua che stanno aspettando qualche furgone che getterà gelati” ha detto piccato. È poi andato in confessionale per affondare il colpo.

Raz Degan profetizza il cannibalismo: le sue parole

“Voglio prendere un pesce grande per sfamare la regina (Samantha De Grenet, ndr) e gli altri, perché tra un po’ scatta il cannibalismo. Magari troviamo la testa di Giulio di notte appesa sopra il fuoco…” ha dichiarato tra il serio e il faceto. Sul web, però, tanti utenti si sono allarmati e hanno chiesto spiegazioni alla produzione. Vedremo presto un Raz versione Hannibal Lecter?