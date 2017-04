0 CONDIVISI Condividi Tweet

Siamo ormai quasi ai titoli di coda di questa avventura in stile ‘Cast Away’ che ha visto coinvolto attori e registi come Eva Grimaldi e Giulio Base (eliminato durante la scorsa puntata): rispetto alla diffidenza iniziale, va detto che tra i naufraghi si è instaurato un po’ più di feeling, lo dimostra il toccante momento in cui Raz Degan racconta la sua infanzia ‘senza soldi’ ma con molti valori importanti…

Raz Degan racconta la sua infanzia:

La conversazione intima è avvenuta poco prima che Base venisse spedito sull’Isola Dei Primitivi, e riguarda innanzitutto la nascita e le prime sfide a cui il bel modello israeliano è andato incontro: “Mia madre mi ha partorito nel kibbutz (una sorta di abitazione comune dove gli abitanti lavorano l’uno per l’altro, n.d.r.) – Non c’era neanche un ospedale, è andata in una baracca. Ai miei tempi il kibbutz era diverso da come è oggi. Il modo più diretto, comodo e facile per spiegare cosa sia, è paragonarlo a un campeggio, dove tutto era di tutti. C’era una grande mensa dove potevi mangiare senza pagare. C’erano le macchine, potevi prendere le chiavi, scrivere il tuo nome e guidare. C’era una scuola dove andavano tutti a studiare. Le persone lavoravano nei campi o in fabbrica“.

Raz Degan racconta la sua infanzia peculiare ed atipica, senza soldi: “All’inizio (nel kibbutz, n.d.r.) dell’anno ti davano dei punti, in base al numero dei membri della famiglia – ha spiegato – Quando andavo al negozio e prendevo ciò che mi serviva, non davo mai contanti, davo i punti. C’era grande armonia. Ad esempio dicevamo ‘Hai il latte?’ oppure ‘Mi manca il riso’. E poi sono morti con il capitalismo, quando hanno iniziato a dire ‘No, io voglio un televisore più grande, io voglio la mia macchina, io voglio un’altra stanza’. Io ho dei ricordi bellissimi, camminavo scalzo, andavo sul fiume a pescare, dormivo con amici sotto le stelle. I ragazzi si divertivano ma sempre dentro quel sistema protetto. Non c’era la polizia. Le nostre cose le sistemavamo sempre internamente”.

Israele, New York, Italia: dove si sente più a casa Raz?

L’ex di Paola Barale ha dovuto lasciare, ad un certo punto, questo ‘sistema protetto’ perché costretto a fare il militare. Dopodiché si è trasferito a New York, città natale di sua madre. Ma dov’è che si è sentito davvero a casa? “Casa mia è la Puglia, Cisternino e il trullo. Quello è tornare a casa“.