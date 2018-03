7 CONDIVISI Condividi Tweet

Reazione a Catena 2018 partirà il 4 giugno. La dodicesima edizione del game show di Rai 1 coprirà tutta l’estate: l’ultima puntata è già stata fissata il 23 settembre. Sarà una stagione dura per il quiz. Innanzitutto perché, nonostante la mancata qualificazione dell’Italia, avrà sui canali Mediaset un competitor durissimo come quello dei Mondiali di calcio. In secondo luogo perché ci sarà l’ennesimo cambio di presentatore. Manca ancora l’ufficialità, ma Amadeus lascia la conduzione. L’indiscrezione è trapelata dal sito stesso della trasmissione, che non menziona più il padrone di casa nelle sue immagini promozionali.

Reazione a Catena 2018, chi condurrà?

Impegnato su tre fronti, ovvero Soliti ignoti – Il ritorno, Stasera tutto è possibile e un nuovo talent show ideato dall’amico Carlo Conti, Amadeus passerà il testimone. D’altronde, il divertente quiz di “ginnastica mentale” di Rai 1 ha sempre puntato sull’alternanza dei conduttori. Le prime tre edizioni, dal 2007 al 2009, sono state condotte da Pupo. Le successive quattro, dal 2010 al 2013, sono state affidate a Pino Insegno, mentre dal 2014 Amadeus è stato al timone dello show. Sono numerose le voci che vogliono Marco Liorni alla guida del programma. Con il mancato rinnovo a La vita in diretta, il giornalista romano potrebbe passare dall’infotainment pomeridiano all’intrattenimento puro del preserale.

Reazione a Catena 2018: casting aperti

Liorni sarebbe stato preferito a Massimiliano Ossini e Federico Quaranta, in pole per la conduzione con gli attori Paola Minaccioni, Simone Montedoro e Sergio Assisi. Ma le novità potrebbero essere dietro l’angolo, specie con la formazione del nuovo governo in arrivo. Intanto, in attesa di conferme, chi vuole partecipare come concorrente può visitare il sito ufficiale di Rai Casting oppure chiamare il numero 199.123.000 (costi della chiamata comunicati gratuitamente alla connessione telefonica). Il numero è attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 18:00 alle ore 24:00 (escluse festività nazionali). La partecipazione al gioco è riservata a persone maggiorenni.