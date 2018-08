355 CONDIVISI Condividi Tweet

Reazione a catena non va in onda da due giorni in segno di rispetto per le vittime del crollo di Ponte Morandi a Genova. La Rai ha modificato i palinsesti e il quiz del preserale, condotto da Gabriele Corsi, è stato sospeso il 14 e il 15 agosto. Le puntate del game show, infatti, sono registrate e Rai 1 ha preferito coprire la fascia con La vita in diretta Estate. Molti fan della trasmissione hanno chiesto informazioni su quanto stesse succedendo e a rispondere ci ha pensato il conduttore in prima persona attraverso i suoi canali social.

Crollo Genova, Reazione a catena non va in onda

“Ciao a tutti”, ha detto Corsi in un video pubblicato su Instagram. “Innanzitutto il mio più sentito cordoglio per tutti quelli che hanno perso qualcuno nella tragedia di Genova e un abbraccio enorme a tutti coloro che in un modo o in un altro ne stanno subendo le conseguenze. Ci tenevo a dirvi che la puntata in onda questa sera, come tutte le puntate di Reazione a catena che state vedendo in questi giorni, è stata registrata con ampio anticipo. Questo spiega l’umore, la leggerezza che la pervade… È un programma di intrattenimento. Vi prego di non pensare che sia una mancanza di sensibilità da parte nostra, da parte di tutto il gruppo di lavoro di Reazione a catena. Vi mando un abbraccio e spero di sentirvi, e sentirci presto, con un umore differente. Grazie a tutti”.

Reazione a catena, Gabriele Corsi e il rispetto per Genova

Nella giornata di Ferragosto, Corsi ha poi rivolto un pensiero particolare al collega della Rai di Napoli, Roberto Battiloro. Nel crollo del Ponte Morandi suo figlio Giovanni, giornalista videomaker 29enne molto attivo in Campania, ha perso la vita mentre era in compagnia di tre amici con i quali stava andando in vacanza nel sud della Francia. “La puntata di oggi di Reazione a catena – ha scritto il presentatore su Twitter – non andrà in onda in segno di rispetto verso chi ha perso qualcuno nella tragedia di Genova. Tra loro un pensiero particolare va al collega della sede Rai di Napoli. Un abbraccio forte”. Reazione a catena riprende regolarmente il 16 agosto.

