In occasione dell’anteprima del 22 novembre, abbiamo assistito alla preview del terzo capitolo della saga dei ricercatori ‘ex squattrinati’: la nostra recensione di Smetto Quando Voglio ad Honorem promette di non fare spoiler, ma di guidare lo spettatore verso il giusto spirito che merita questo gran finale – che troverete al cinema dal 30 novembre.

Recensione di Smetto Quando Voglio ad Honorem: cinquanta sfumature di grigio e di Neri

Partiamo dall’aspetto più affascinante della scrittura della saga: i personaggi. Per chi avesse seguito con passione le disavventure dei protagonisti, sappiate che il terzo e conclusivo capitolo metterà “a nud0” (in tutti i sensi!) i buoni e i cattivi, facendo così emergere la complessa natura e costringendoli a trovare il loro posto nel mondo.

Il primo caso è proprio Edoardo Leo, il professor Pietro Zinni, che da improvvisato creatore di smart drug, diventa (in Smetto Quando Voglio Masterclass) ostinato e recidivo delle proprie azioni. Per poi, però, rivelarsi – in un’evoluzione perfettamente rappresentata – un altrettanto improvvisato eroe, pronto a conquistare il cuore degli spettatori.

Anche gli altri sono cambiati: in fondo, come narrano i titoli iniziali, è passato un anno. I ricercatori sono infatti stati messi in carcere a causa del ‘tradimento’ dell’ispettore Paola Coletti, la quale ha dovuto negare l’esistenza dell’operazione segreta in cui li aveva coinvolti, finendo anche per incolparli della creazione di Sopox, la nuova terribile droga che sta infestando il mercato.

I ricercatori sono tutti divisi in carceri diversi a causa della tendenza a ‘diventare pericolosi’ quando stanno insieme. Una nuova missione, però, incombe su di loro. E questo ci riporta al discorso dei personaggi, in particolari degli antagonisti: ricordate la splendida, epica entrata in scena di Luigi Lo Cascio nel secondo capitolo, durante il famoso assalto al treno?

In Smetto Quando Voglio ad Honorem l’identità del suo personaggio viene rivelata: si chiama Walter Mercurio, ed è un’altra delle ‘migliori menti in circolazione’ finito, a causa di un infausto destino, dalla parte sbagliata. Mercurio è un criminale a tutti gli effetti, è animato da qualcosa di più che una semplice rancosa frustrazione per non aver avuto la soddisfazione lavorativa che meritava con le sue competenze.

Affidata all’intensa interpretazione dell’attore dei Cento Passi (che, tra risate complici, ha dichiarato, insieme al regista Sidney Sibilia, di essersi ispirato al geometra Calboni, nemico giurato di Fantozzi. Ma attenzione: non aspettatevi lati comici!), il cattivo del terzo capitolo ha uno spessore ed una linea di azione controversa, ritmata e intensa. Si arriva ad odiarlo pur comprendendolo, si arriva ad ammirarlo pur rimanendo sbalorditi dai suoi intenti.

E poi c’è Er Murena, alias Neri Marcorè: se nel primo film sembrava solo l’antagonista di turno, il suo ruolo qui prende una piega inaspettata. Va a fondo, approfondisce, si evolve, cambia e torna indietro. Un percorso straziante e d’impatto che colloca questa interpretazione di Marcorè sul podio dei suoi migliori lavori di sempre.

Il fiore all’occhiello: un insolito Peppe Barra

Nel ruolo del direttore carcerario dalle velleità artistiche troviamo, a sorpresa, Peppe Barra. L’artista napoletano, famoso nella sua terra proprio per i numerosi spettacoli – uno su tutti, la Cantata dei Pastori – destinati alla fruizione di detenuti, regala un’interpretazione perfetta, eccentrica quanto basta per far emergere la sua rinomata personalità. Un valore aggiunto che s’incastona a dovere nell’ambizioso collage di volti e storie.

Il terzo capitolo si divide tra corale e approfondimento emozionale

Il resto della banda, come abbiamo anticipato, viene mostrata in tutto il suo splendore comico e, soprattutto, in tutta la loro contraddittoria retorica etico-morale. Sanno di essere le migliori menti in circolazione, ormai – anzi, sono stanchi di sentirselo dire. Sono arrivati a guadagnare milioni, hanno vissuto nel lusso, hanno stravolto il loro basso profilo, hanno pagato i loro crimini, e adesso sono costretti a mettersi in gioco un’ultima volta.

La domanda sottointesa che si legge dietro la splendida coralità del film è di natura esistenziale: cosa viene dopo tutto questo? Cosa resta delle loro persone? Senza sacrificare le sane ed intelligenti risate a cui Sibilia ci ha abituati, infatti, questo terzo capitolo rappresenta il lato più emotional della trilogia. La simpatia diventa empatia, temi più grandi del semplice ‘sbarcare il lunario’ entrano in gioco, i toni diventano più cupi e il finale – che non sveleremo – cambia per l’ultima volta le carte in tavola.

Smetto Quando Voglio ad Honorem, il gran finale

La trilogia di Sidney Sibilia è compiuta: dopo 6 anni, la durata di un liceo con un anno di bocciatura, l’avventura di questa imponente macchina produttiva, partita da un semplice spunto di un esordiente regista 29enne, è giunta al termine, lasciando sia il cast che gli spettatori in preda ad una forte nostalgia.