Fortunatamente la teoria di alcuni fan è stata smentita: il nostro amato commissario non è morto al termine dell’episodio Come voleva la prassi, in compenso possiamo annunciare uffcialmente che Montalbano ha fatto un record di ascolti mai visto prima!

Già la puntata di lunedì 27 febbraio si era portata a casa un ottimo 41% di share, sbaragliando tutta la concorrenza: ma quello che è successo lunedì 6 marzo è incredibile…

Montalbano ha fatto un record di ascolti inaudito

I numeri parlano chiaro: 11,3 milioni di ascoltatori e uno share del 44,1%! In pratica, è da considerarsi l’episodio più visto di tutta la saga del personaggio di Luca Zingaretti. La maggior parte del pubblico è rimasto a dir poco estasiato da queste due nuove avventure, più simili a film veri e propri che a puntate di una serie. Uno spettatore in particolare scrive: “Dipendente da Montalbano. Nulla mi tiene incollato alla tv come questi capolavori…e pensare che neanche la guardo la tv. Mi piace tutto di Montalbano…storia, atmosfera, luoghi, attori, tempi…per spiegare tutto non basterebbero nemmeno pagine e pagine. Grazie a tutti, in primis al Grande Maestro Andrea Camilleri…non finirò mai di ringraziarlo per quello che ci ha donato. Un Genio. Chapeau“.

Il finale sembra esser stato di altrettanto gradimento, così come l’atmosfera più “macabra” della vicenda: “Questa scena finale è bella, perché il commissario decide di non “intromettersi” nella vicenda che riguardava il giudice Attard, e come egli ha fatto brucia le prove cartacee. Anche per la memoria del giudice stesso, e soprattutto perché sbagliare è umano“.

Quell’unico particolare che non convince della serie con Luca Zingaretti

Montalbano ha fatto un record di ascolti che dimostra ancora una volta che la squadra, capitanata da Zingaretti sul set e da Camilleri alla scrittura, è assolutamente vincente. L’unica critica, a detta dei fan, è la “nuova” Livia (Sonia Bergamasco), meno convincente di Katharina Böhm (nelle prime 8 stagioni) e Lina Perned (della stagione 9). Grazie ad un sondaggio indetto da FanPage sono venute fuori queste statistiche:

E voi siete d’accordo?