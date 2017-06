261 CONDIVISI Condividi Tweet

Da lunedì 5 giugno 2017 sono in onda le repliche di Don Matteo. Rai 1 ha deciso di riprogrammare le puntate della quarta stagione della fiction nella fascia mattutina. In attesa di conoscere tutte le altre novità di Don Matteo 11, la scelta dei vertici di Viale Mazzini ha incuriosito più di uno spettatore. Il motivo? La quarta stagione, risalente al 2004, vedeva ancora nel cast Flavio Insinna nei panni del capitano Anceschi.

Non si tratta di una replica qualsiasi, tipica di inizio stagione estiva. Dopo i clamorosi fuorionda ad Affari tuoi, la rivalutazione del conduttore potrebbe passare proprio attraverso questa strategica collocazione in palinsesto. Insinna ha interpretato il capitano della caserma dei Carabinieri di Gubbio dalla prima alla quinta stagione della serie.

Pur non sopportando il contributo di Don Matteo nella soluzione dei casi, ne riconosce e apprezza le doti umane, fino a diventarne amico. Nel tredicesimo episodio della stagione, intitolato Indagine riservata, viene rivelato anche un particolare doloroso della sua vita privata. Il padre venne ucciso da alcuni malavitosi quando il figlio era già tenente dei Carabinieri. Nativo di Gubbio, nella cittadina umbra possedeva un’attività commerciale.

Le repliche di Don Matteo rilanciano Insinna?

Insomma, un personaggio positivo, dal gran cuore e molto amato dal pubblico. Nel 2006, Insinna decise di lasciare la fiction per motivi personali. “Dal maggio scorso, quando ho perso mio padre, non ho la testa né la voglia di far ridere. O, semplicemente, di fare il mio mestiere”, disse in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Il suo posto venne preso da Giulio Tommasi, interpretato da Simone Montedoro.

Orgoglioso e preciso fino alla maniacalità, il capitano Anceschi è un personaggio molto legato al suo lavoro. È un ufficiale che non lascia nulla al caso. Ha un senso del dovere e una dedizione alla professione assoluti. Ma nasconde un animo buono e sensibile. Insomma, è uno “pignolo, ossessivo, incessante”. Proprio come Insinna?