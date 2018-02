1 CONDIVISI Condividi Tweet

I nomi dei postini di C’è Posta per Te sono ormai familiari per tutti i fan del programma della De Filippi: Gianfranco Apicerni (32 anni), Marcello Mordino (64), Maurizio Zamboni (49) e, di recente, il nuovo acquisto Chiara Carcano (26), la ‘sostituta’ di Raffaella Mennoia. Ma cosa c’è, davvero, dietro il loro lavoro?

Il vero lavoro dei postini di C’è Posta Per Te: ecco quanto sono impegnati con la trasmissione Mediaset

Cominciamo col dire che il loro ruolo è meno semplice di quanto sembra. La spontaneità, le reazioni e la prontezza d’animo sono tutto per la buona riuscita delle loro ‘consegne’. Per non parlare dei tempi di attesa e di impegno che devono dedicare al loro incarico:

“Una volta mi è capitato di aspettare per due giorni una signora sotto casa per poi scoprire da un vicino che era in ferie” ha svelato Maurizio Zamboni “Oppure di cercare l’unica donna vedova in un paesino senza sapere il suo nome, ma ce l’ho fatta”.

Gianfranco, invece, in un’intervista datata 2012, raccontava: “Negli appostamenti cerchiamo di essere molto discreti, soprattutto nei piccoli centri e nei paesini, in modo da non dare nell’occhio e non insospettire nessuno. Che cosa occorre? Pazienza. Ma poi quella ci vuole in tutto, no?”.

La reperibilità dei postini e il loro impegno durante l’anno

Il loro ruolo di postini di C’è Posta per te gli impone, inoltre, di accettare qualunque tipo di reazione da parte dei destinatari: fortunatamente sono supportati dalla troupe che, in caso di emergenza, interviene per spiegare la situazione. Ma non sono mancati episodi in cui i loro interlocutori si sono rifiutati di parlare e gli hanno urlato dal balcone – a volte persino minacciandoli con la ‘lupara’!

La loro reperibilità, infine, dev’essere molto elastica e dinamica, e può variare dai 6 agli 8 mesi, estate compresa e a partire da qualsiasi momento dell’anno. Insomma, una vera e propria vocazione e dedizione a Maria De FIlippi ed il suo show!