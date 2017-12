107 CONDIVISI Condividi Tweet

Rettore critica Tale e Quale Show, soprattutto i suoi autori. Terminata l’eduzione numero sette del programma di Rai 1, la cantante ha fatto un bilancio della sua esperienza. Tra (pochi) alti e (molti) bassi. D’altronde la Kamikaze del rock’n’roll, sempre ironica e trasgressiva, non ha avuto modo di concludere la competizione.

Donatella è finita fuori da Tale e Quale Show dopo appena tre puntate. Rettore è stata costretta a ritirarsi a causa di un’infezione virale grave ai reni e alle vie respiratorie superiori.

“Volevo continuare ma è stato inevitabile”, ha racconto in un’intervista al settimanale Diva e Donna. “Avevo un virus addosso, il catarro e la febbre alta. Prendevo botte di Tachipirina 1000 ma potevo guarire solo stando a letto. Mi spiace tantissimo per Carlo Conti, lo adoro, me lo chiedeva da anni di farlo”.

La cantante ha spiegato quali siano state le sue condizioni per la partecipazione alla trasmissione. “I cantanti li scelgo io. ‘Giuro che sarà così’, mi ha risposto Carlo”, ha rivelato. Per poi scagliarsi contro gli autori del programma: “Mi hanno fatto scegliere i cantanti ma non le canzoni. Avrei fatto la Vanoni che conoscono meno, quella delle canzoni della Mala, ma loro, gli autori, volevano la solita Tristezza per favore vai via. Imporre Sempre di Gabriella Ferri è stato un match. ‘Non se la ricorda più nessuno’, mi dicevano. Avrei fatto Mina, Freddie Mercury, forse Janis Joplin e la grandissima Milly”.

Rettore critica Tale e Quale Show: le sue parole

Di questo ritorno in tv salva “Carlo Conti, carismatico, e la mia coach Maria Grazia Fontana, che mi ha insegnato a isolarmi e concentrarmi”. Butta invece “l’ossessione degli autori per l’audience. Hai un personaggio unico come me, sfruttalo per fare cultura. Volevano farmi fare la Cinquetti invece della Ferri. Mi è venuta la febbre a 59. Mi vedete io che canto Non ho l’età?. Piuttosto avrei fatto Rita Pavone, lei sì un’artista totale della storia italiana”.

Delusione anche per il vincitore Marco Carta, definito “Carta straccia”, e per Mauro Coruzzi, in arte Platinette: “Non mi è piaciuto come ha fatto la Vanoni. Non si fanno le caricature delle grandi”. Nella memoria degli spettatori, resteranno le sue splendide esibizioni nei panni di Gabriella Ferri e Patty Pravo.