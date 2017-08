122 CONDIVISI Condividi Tweet

Paura per uno dei volti più amati del ciclismo in tv: Riccardo Magrini colpito da infarto negli studi milanesi di Sky Sport 24. L’ex campione e voce delle due ruote su Europort era ospite della televisione satellitare per un’intervista quando è svenuto ed è andato in arresto cardiaco.

Magrini, che già aveva in passato affrontato problemi cardiaci, si è salvato grazie al tempestivo intervento di Lucio Rizzica, uno dei giornalisti della tv.

Rizzica, inviato speciale e telecronista per i canali Sky, ha praticato a Magrini, 62 anni, un massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Dopo l’intervento del 118, l’ex ciclista è stato trasportato all’ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato in terapia intensiva e tenuto in coma farmacologico.

Magrini, ciclista professionista dal 1977 al 1986, ha vinto una tappa al Giro d’Italia e una al Tour de France, entrambe nel 1983. Da direttore sportivo ha guidato nel 2002 Marco Pantani alla Mercatone Uno e nel 2004 Mario Cipollini. In questi giorni stava commentando la Vuelta su Eurosport, l’emittente per la quale lavora ormai da anni. Tanti i messaggi per lui su Facebook e Twitter, tra cui quelli dell’ex corridore e ora direttore sportivo Luca Scinto, di Fabio Aru, portacolori del Team Astana e campione italiano e Elia Viviani, plurititolato corridore del Team Sky.

La redazione di Eurosport ha espresso tutta la vicinanza a Riccardo e alla sua famiglia in questo momento difficile, “convinti che ‘il Magro’ sarà in grado di superare anche questo ostacolo come uno dei tanti gran premi della montagna che ha affrontato nella sua carriera ciclistica”.

Rizzica, calabrese, nato nel 1963, è giornalista professionista. In carriera ha ricevuto importanti riconoscimenti fra i quali il FIA World Award 2007. Ha scritto diversi libri: il romanzo Testa o croce con il destino, la biografia di Valentino Rossi Il romanzo di un re, la storia della Nazionale di calcio cantanti Senza essere eroi e la storia della Chapecoense Proprio come una cometa.