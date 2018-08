1 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo l’annuncio inaspettato del suo matrimonio con Alejandra Silva, arriva anche un’indiscrezione che annuncerebbe Richard Gere papà a 68 anni! Il mitico attore di Pretty Woman sta per vivere un’altra splendida gioia, racconta ABC.

Richard Gere papà a 68 anni: Alejandra Silvia è incinta del suo secondo figlio?

Per chi non lo ricordasse, il celebre volto hollywoodiano – che di anni in realtà ne sta per compiere 69, il 31 agosto – ha già un primogenito di 18 anni, nato dal suo precedente matrimonio con Carey Lowell (durato dal 2002 al 2015).

Adesso pare che sia di nuovo il momento di veder diventare Richard Gere papà a 18 anni: sarebbe una gioia immensa dopo essere convolato a nozze con ‘la donna della sua vita’, la Silva, con cui era già fidanzato da tre anni e di cui ha parlato così: “Tra noi è stata questione di karma – racconta, descrivendo la loro frequentazione, iniziata a Positano nel 2014 – Sono l’uomo più felice del mondo”, ha ribadito l’attore al magazine Hello. “E come non potrei non esserlo? Ho sposato una donna intelligente, sensibile, impegnata nel sociale, divertente, paziente, capace di perdonare, oltre a essere una gran cuoca che prepara le insalate migliori del mondo!”.

E adesso, si prepara a diventare anche la madre del suo prossimo figlio/figlia. Una bellissima notizia che sta già circolando sul web, scatenando i primi commenti: ci sarà una polemica come quella in seguito alla foto di Brigitte Nielsen, incinta a 54 anni grazie ad una sua decisione. Quella di congelare gli ovuli e vivere così una quinta, desideratissima, maternità da cui è nata Frida, la sua prima femminuccia dopo 4 maschietti.

Insomma, a Hollywood diventare genitori non ha età: di fronte ad una nuova vita, addio critiche e polemiche, spazio a gioia ed entusiasmo. Auguri a Richard Gere e Alejandra Silva!