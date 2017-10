249 CONDIVISI Condividi Tweet

Al giorno 25 del Grande Fratello Vip, Ricky Tognazzi attacca Jeremias Rodriguez. In una folle alternanza di litigi, crisi di nervi e riappacificazioni, il fratello di Belen e Simona Izzo, moglie dell’attore e regista, sono stati protagonisti di un diverbio molto acceso.

Mentre discutevano in giardino, Jeremias si è lasciato andare a dichiarazioni a dir poco offensive nei confronti dell’attrice. Il merito della questione era – neanche a dirlo – l’eliminazione di Marco Predolin.

Un “cattivo maestro” secondo Simona, un uomo imperfetto come tutti gli altri per Rodriguez. Una diatriba che è subito degenerata. Dopo averla definita “ipocrita” e “vecchia”, Jeremias ha affondato il colpo lontano dalle sue orecchie. “Depressa di mer** che prende psicofarmaci per stare bene, per fare un sorriso, per svegliarsi dal letto”: così ha bollato la regista romana, mentre stava discutendo con Luca Onestini.

Izzo ha poi confermato l’intenzione di abbandonare il programma (come scritto qualche giorno fa, la penale da pagare è salatissima). Ma prima ha voluto chiarirsi proprio con Rodriguez. L’argentino ha ammesso di essersi risentito, rivelando però che per lui, Simona pensa agli altri per non occuparsi dei suoi problemi. Nonostante i continui battibecchi, Jeremias ha chiuso il discorso con un perentorio: “Per me sei una persona grandissima”.

Ricky Tognazzi attacca Jeremias Rodriguez

Un pentimento che non è bastato a Ricky Tognazzi. Dal suo profilo Twitter, l’attore ha puntato il dito contro Jeremias: “Simona lo chiamerebbe ‘razzismo anagrafico’. Pessimi. È un attacco indiscriminato contro tutte le donne! Spero il GF prenda provvedimenti contro questo diffamatore violento e volgare. Io e l’avvocato lo aspettiamo fuori”.

Subito i suoi followers lo hanno sostenuto in questa battaglia. “Come donna mi sono sentita offesa da questo bullo”, scrive Marianna. “Si parla di violenza contro le donne ma anche quella verbale è grave”. Jeremias lascerà in anticipo la Casa come Marco Predolin?

Speto che @GrandeFratello prenda provvedimenti contro questo diffamatore violento e volgare. Io e l'avvocato l'aspettiamo fuori. pic.twitter.com/tGlHxhdQuD — ricky tognazzi (@TognazziR) 6 ottobre 2017

Simona lo chiamerebbe "razzismo anagrafico". Pessimi. https://t.co/OKylhg3t6C — ricky tognazzi (@TognazziR) 6 ottobre 2017