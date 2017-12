37 CONDIVISI Condividi Tweet

Anno nuovo, programmazione nuova (ma anche un po’ tradizionale): ricomincia C’è Posta per Te di Maria De Filippi, l’annuncio della nuova edizione è stato ufficializzato. E adesso sappiamo anche la data e – soprattutto – gli ospiti speciali che si presenteranno in studio.

Ricomincia C’è Posta Per Te di Maria De Filippi: ecco quando e…con chi!

I fedel spettatori di Queen Mary dovranno aspettare solo due settimane: da sabato 13 gennaio, infatti, il programma fatto di sorprese, storie commoventi e persone inaspettate, tornerà sul piccolo schermo – per restarci almeno fino a marzo. Alcune puntate sono già state registrate, come richiede la prassi.

Ecco perché, ancor prima che ricomincia C’è Posta Per Te di Maria De Filippi, possiamo già anticiparvi alcuni ospiti interessanti: uno su tutti, Patrick Dempsey che torna per la terza volta (guarda le foto della sua ospitatadel 2016) in trasmissione per sorprendere qualche fortunata/o partecipante.

Oltre al dottor Stranamore troveremo, inoltre: Emma Marrone, Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Carlo Conti, Riki, Ilary Blasi e Francesco Totti, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Lo show di Canale 5 è molto atteso dal pubblico, così come le sue storie emozionanti: l’anno scorso ha vinto il testa a testa con Ballando con Le Stelle, in diretta concorrenza sulla Rai, stesso giorno stessa ora.

Le dichiarazioni della presentatrice sul programma

C’è Posta per te è anche uno dei programmi preferiti di Maurizio Costanzo, che l’ha confessato alla moglie quando l’ha intervistata nel suo programma (Interviste, appunto). Anche Queen Mary si è dimostrata molto legata a questo speciale format. In quell’occasione ha infatti dichiarato:

“È il programma più impegnativo per me, è quello che faccio con più fatica, ci tengo tanto. Amici invece mi diverte, sto bene con i ragazzi, mi piacciono molto perché ti aggiorni ogni giorno. Ne ho lanciati tanti? Sì, questa è una cosa bella, restituire ciò che ho avuto io. Poi ci sono gli altri programmi prodotti dalla società Fascino”