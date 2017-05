1k CONDIVISI Condividi Tweet

Su TV2000 è andato in onda uno straziante ricordo di Marina Giulia Cavalli, intervistata durante il programa ‘Bel Tempo Si Spera’. L’attrice di Un Posto Al Sole – la longeva fiction Rai che di recente ha ospitato due nomi celebri del cinema italiano come Luca Ward e Corrado Tedeschi – si è trovata ad affrontare, a quasi due anni di distanza, il dolore della tremenda perdita di sua figlia a causa di una grave malattia.

Le sue parole sono hanno toccato il cuore del pubblico, specialmente delle mamme in ascolto, che possono solo immaginare cosa significa dover dire addio al sangue del proprio sangue – per di più in così giovane età. Arianna, infatti, aveva solo 20 anni quando è scomparsa…

Ecco il toccante ricordo di Marina Giulia Cavalli: “Quando perdi un figlio, perdi il senso, il tuo motivo per stare. Anche perché io diciamo che l’ho conquistato l’essere madre, non è mai stato un mio obiettivo nella vita, non era uno di quei desideri che dicevo ‘Mi sento realizzata’. Mi sono sentita sempre molto figlia. Quando ho scoperto di essere incinta dissi ‘mannaggia’, forse perché inconsciamente sapevo che avrei amato questo essere molto più di me stessa”.

Poi, provando a realizzare ‘a freddo’ quelle tremende sensazioni di due anni fa, quando la malattia della sua Arianna ha preso il sopravvento, i toni diventano ancora più dolorosi: “Noi viviamo in questa realtà quindi la mancanza fisica è pesantissima e questo ce lo porteremo dietro per sempre, non c’è storia […] Io so che devo star qua, e che non è naturale perché sarebbe dovuto succedere a me piuttosto, ma è successo a lei e ci sarà un motivo, ci si chiariranno molte cose perché la nostra vita continua.”

Infine, l’interprete dell’amatissima Dottoressa Bruni di Upas, prova a lanciare un messaggio di speranza nel segno della spiritualità e dell’idea di paradiso, dov’è sicura che Arianna si trovi in questo momento: “Quello che so di certo è che l’Amore, quella con la A maiuscola, è la chiave di tutto: amare noi stessi e chi ci sta accanto per meritarci quel posto che i nostri figli si sono già meritati.“