“Tengo botta in tutto questo caos“, dichiarava la presentatrice di recente, facendo allarmare i suoi spettatori: se in un primo momento si pensava ad una crisi con Gerò Carraro adesso è chiaro che la preoccupazione maggiore fosse l’imminente ricovero in ospedale del figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini.

Il figlio di Simona Ventura in ospedale: una mamma preoccupata

Il giovane Niccolò, ormai più che maggiorenne, compare infatti in uno scatto social della presentatrice. Il volto della mamma è rabbuiato e preoccupato, il suo vagamente più sereno, mentre si solleva un po’ dal letto di ospedale.

Ad informare il pubblico del motivo del ricovero è stato il settimanale Novella 2000: pare si sia trattato di un brutto infortunio di tipo muscolare, che ha costretto Mr. Bettarini jr. ad un breve soggiorno in una struttura ospedaliera. La foto sul profilo Instagram della celebre mamma, tuttavia, parla chiaro:

“Everything was good – si legge nella didascalia della foto del figlio di Simona Ventura in ospedale – Grazie al dott. Piero Volpi e a tutto il personale medico di @humanitas.research.hospital !! STUPENDI!!!”. Queste le parole di Super Simo.

Se è vero che nella sua ultima intervista a Novella 2000 ha ammesso di star vivendo un periodo un po’ complesso e che la sua priorità sono assolutamente i suoi figli, l’ipotesi che tra lei e Gerò Carraro le cose stiano cominciando a funzionare è stata smentita da un’altra foto su Instagram:

La sua priorità sono i figli, e Gerò Carraro? Ecco la verità sulla presunta crisi tra i due

“A proposito delle più belle foto dell’estate…ne ho trovata un’altra!” scrive nella didascalia il 13 settebre, a riprova del fatto che sia una velata risposta a chi, invece, ha parlato di una crisi tra i due. Molti dei suoi fan, infatti, hanno commentato che questo era il miglior modo per mettere a tacere ‘le malelingue’.