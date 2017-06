1 CONDIVISI Condividi Tweet

Sarà che il piccolo schermo nazionale è ormai un mare in tempesta, o che la diaspora dei conduttori più prestigiosi (vedi Fabio Fazio, Nicola Savino e la troupe di Gazebo) sta diventando sempre più incontrollabile, fatto sta che c’è stato un grosso passo indietro riguardo i compensi Rai 2017.

La Rai fa dietro-front: nessun limite ai compensi Rai 2017

In particolare, pare che la proposta di stabilire un tetto per i compensi dei conduttori Rai sia ufficialmente naufragaga: il Consiglio d’Amministrazione dell’azienda ha decretato che gli stipendi dei professionisti della rete posso anche superare il famoso limite dei 240mila euro in virtuà di “prestazioni artistiche”.

Il nuovo direttore generale Mario Orfeo è riuscito evidentemente a convincere il resto del CdA che si trattava di una manovra rischiosa, e che bisogna invece tenersi strette e valorizzare le “prestazioni in grado di offrire intrattenimento generalista oppure di creare o aggiungere valore editoriale”.

Insomma, i compensi Rai 2017 torneranno ad oscillare anche sopra la soglia dei 240mila, con ” L’obiettivo è quello di salvaguardare la necessità di stare sul mercato continuando a svolgere al meglio la missione di servizio pubblico come testimoniano, solo per citare recentissimi esempi, programmi quali il ricordo di Falcone e Borsellino o Notte a Venezia” e con l’obbligo di specificare il motivo di uno stipendio particolarmente alto.

Il braccio di ferro vinto dai presentatori: “Bisogna continuare ad avvalersi di professionalità come le loro”

A prima vista sembrerebbe che ci sia stato un ‘braccio di ferro’ tra i professionisti Rai che non volevano sottoporsi ad una riduzione dei compensi e il CdA, preoccupato per la fuga di talenti: “È evidente però che la tutela del futuro del servizio pubblico passa necessariamente anche attraverso la possibilità di continuare ad avvalersi di grandi professionalità che contribuiscano a creare prodotti autorevoli e riconoscibili. Il piano sarà soggetto a verifica annuale.”

Che tornino sui loro passi anche Fiorello e Massimo Giletti?