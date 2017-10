226 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono passati pochi mesi dalle sue amare parole contro Adriana Volpe, e altrettante poche settimane dall’inizio della nuova versione de I Fatti Vostri con Laura Forgia, ma ecco che arriva subito un mega rimprovero dalla regia che gela Giancarlo Magalli in diretta TV.

La regia rimprovera Giancarlo Magalli in diretta TV: gelo in studio

Durante la puntata del 5 ottobre del programma Rai, la nuova coppia televisiva ha commesso una piccola gaffe, scegliendo la busta B al posto della busta A (che invece era quella indicata dalla concorrente al telefono, che gliel’ha fatto notare). L’errore non è passato in osservato e, nello stupore generale, è arrivata una voce fuori campo che ha detto:

“Concentriamoci, tanto una cosa dovete fare, fatela. Poi fate cose che non devono succedere“: era la regia del programma, la quale ha deciso di intervenire subito per rimettere tutto in oridne. La risposta di Giancarlo Magalli in diretta, davanti agli spettatori, lascia trasparire un po’ di fastidio: “Dai ma queste cose possiamo dircela al bar. Non è ce le dobbiamo dire per forza qua“.

Ma Michele Guardì da dietro le telecamere è pronto a replicare: “Nono qua qua. Lei è uno che dice le cose in diretta“. Allora il presentatore sbotta: “Va beh ma dico cose interessanti“: La regia, però, lo gela così: “Sìsì mi ricordo“.

Dopo il gelo in studio Magalli e Laura Forgia hanno atteggiamenti diversi: lui sdrammatizza, lei piange sul divano

A quel punto non è rimasto altro da fare a Magalli se non sdrammatizzare e minimizzare l’evento, al contrario di Laura Forgia, la sua co-conduttrice, che è stata brevemente inquadrata mentre piangeva su un divano. Forse è stata ferita dal mega rimprovero in diretta? O non ha gradito che il botta e risposta avesse avuto luogo da un errore che ha commesso insieme al presentatore?