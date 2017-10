67 CONDIVISI Condividi Tweet

Continua l’evoluzione della vicenda del comico di Zelig, una storia portata alla luce dalle telecamere de Le Iene e che in questi giorni sta facendo molto discutere: dopo l’ultimo contributo al caso, arriva anche immediatamente la risposta di Marco Della Noce alla moglie – che tramite il suo legale aveva diffuso sua versione dei fatti, nella quale raccontava che il suo ex marito aveva ‘sperperato’ i suoi averi.

La risposta di Marco Della Noce alla moglie dopo il comunicato diffuso in tutto il paese in cui lei affermava che si è rovinato con le sue stesse mani

“I suoi guadagni li ha sperperati irresponsabilmente con il suo stile di vita, non certo per pagare il mantenimento dei figli”, aveva raccontato la donna. Intervistato dalle pagine de Il Giorno, l’ex esordiente di Drive In ha voluto ribattere e smontare l’accusa:

“Me l’avevi promesso, mi dicesti: «Ti rovino». Adesso basta, hai raggiunto il tuo obiettivo. Non voglio accusare nessuno, mi piacerebbe però sottolineare che in un momento in cui il papà ha delle difficoltà lavorative mi sarei aspettato che il resto della famiglia gli si fosse stretto intorno. Non è concepibile che si debba mantenere lo stesso tenore di vita mentre il papà cena con caffè e latte.”

“Spero di tornare ad essere un orgoglio per i miei figli”, dice l’ex comico di Zelig

La risposta di Marco Della Noce alla moglie continua così: Non sono arrivate solo belle parole, ma finalmente è arrivato anche il lavoro. Per il momento non posso ancora svelare nulla, ma tornerò a lavorare presto e con i miei spettacoli voglio raccogliere dei fondi per portare avanti le battaglie dei padri separati che vivono lo stesso mio dramma. Si stanno organizzando per aiutarmi concretamente anche i tecnici della Ferrari, quelli veri però e tutto ciò mi commuove davvero. Spero che presto io possa riuscire di nuovo a volermi bene e a tornare ad essere l’orgoglio dei miei figli“.

Nel frattempo, la redazione de Le Iene hanno organizzato una vera e propria campagna di sostegno: “La cosa migliore che potrebbe succedergli è quella di tornare sul palco a fare quello che gli riesce meglio: far ridere la gente. Se organizzate sagre, feste o lo volete nel vostro locale, mandate una mail a unamanopermarcodellanoce@gmail.com”