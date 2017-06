2k CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo il dolce messaggio in cui Carlo Conti difende Vanessa Incontrada, arriva il momento della risposta di Vanessa Incontrada in persona alle critiche sul suo peso.

Così come per lo scandalo delle foto di Rhianna ingrassata, infatti, il cosiddetto ‘body shaming’ ha investito anche la bella presentatrice spagnola, ‘colpevole’ (a detta di molti spettatori) di aver messo su delle forme troppo morbide. A sua difesa sono già intervenuti molti colleghi e colleghe, tra cui Selvaggia Lucarelli, che si è presa la briga di rispondere ad alcuni ‘haters’ in maniera diretta e pungente.

La risposta di Vanessa Incontrada alle critiche sul suo peso

Ma, come spesso accade, la miglior soluzione a volte è anche la più semplice. La risposta di Vanessa Incontrada, infatti, è una bella foto in bianco e nero, un primo piano che esprime tutto il suo fascino acqua e sapone, il sorriso affettuoso, gli occhi vivaci e le adorabili lentiggini che la caratterizzano. Sopra campeggia una sola frase: “La felicità è sentirsi amata”.

Il motivo per cui stimare la Incontrada

E lei di felicità ne ha da vendere: conduttrice, attrice, moglie e mamma, la sua vita se l’è costruita lei e ne è orgogliosa. A questo proposito anche Dandolo di Dagospia ha voluto schierarsi al suo fianco, e le sue parole spiegano bene qual è la ricchezza intrinseca di una celebrità come Vanessa Incontrada, chilo in più chilo in meno: “TUTTI A PARLARE DELLE SUE FORME, MA LEI SE NE SBATTE – DANDOLO IN LODE DI VANESSA: LE SUE FICTION FANNO IL BOTTO, IN TV SI SCEGLIE SOLO I PROGRAMMI MIGLIORI (E CON PIÙ ASCOLTI), VIVE FELICE IN TOSCANA CON LA FAMIGLIA E LONTANA DAI MORTI DI FAMA E DI FAME. HA PURE FATTO CARRIERA SENZA PASSARE DALLE LENZUOLA DI QUALCUNO. CHI STA MEGLIO DI LEI?”