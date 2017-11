88 CONDIVISI Condividi Tweet

Una risposta sbagliata data per buona all’Eredità ha scatenato immediate reazioni di protesta e ironia sui social. L’errore della redazione è andato in onda nel corso della puntata del 7 novembre 2017. Per la prima volta nel quiz più longevo nella storia della tv italiana, si sono invertiti i ruoli.

Dopo gaffe clamorose dei concorrenti come quelle sul Muro del Pianto o sul Presidente del Consiglio, stavolta sono stati gli autori del game show ad essersi sbagliati.

La fase del gioco è quella dell’indovina chi/cosa, che va in scena a metà trasmissione. In questa prova, i partecipanti al successivo triello vengono chiamati ad indovinare la persona o l’oggetto misterioso che si nasconde dietro a una serie di parole-indizio, svelate in seguito alla risposta ad alcune domande.

Nella seconda manche, la soluzione finale è la parola “neve” e Carlo Conti parte con il giro di domande. Proprio sulla prima arriva l’inciampo. “In che anno è nato chi è diventato maggiorenne nel 1974?”, chiede il conduttore. Quando tocca a Maria Elisa, arriva la risposta che verrà data per buona: “1956”.

La risposta sbagliata data per buona all’Eredità

Il calcolo della concorrente è automatico e apparentemente corretto: 1974 meno 18 fa 1956. Ma la risposta esatta sarebbe 1953, dato che nel 1974 si diventava maggiorenni a 21 anni. L’Italia infatti abbassò l’asticella ai diciottenni soltanto il 10 marzo del 1975. Aldo Moro, Luigi Gui, Oronzo Reale e Giovanni Leone furono gli artefici del provvedimento grazie al quale, in una notte, i 18enni si ritrovarono adulti, pronti per votare alle elezioni del mese di giugno. Erano le elezioni in cui si sospettava il sorpasso del Pci sulla DC, che poi non avvenne.

L’episodio non è passato inosservato sui social, dove tanti utenti e fan hanno commentato con sarcasmo il passo falso della redazione. La puntata è disponibile su RaiPlay, il momento “incriminato” dal minuto 36.