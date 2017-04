1 CONDIVISI Condividi Tweet

La televisione spazzatura ha raggiunto vette sublimi con la rissa tra Filippo Facci e l’avvocato di Cicciolina durante la diretta di Domenica Live. Al contenitore pomeridiano di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, si discuteva di figli di personaggi famosi ed era ospite in studio Ilona Staller. L’ex stella del cinema a luci rosse è stata al centro di polemiche per alcune sue dichiarazioni sul vitalizio da parlamentare ritenuto troppo basso (circa 2000 euro al mese) per permetterle di vivere e mantenere il figlio Ludwig, 24 anni, avuto dall’ex marito Jeff Koons.

Quando la parola è passata a Ludwig, è scattato il delirio. “Mio padre è miliardario e per questo vuole che studi. Questo è grave?”, ha detto il figlio di Ilona. Panico. Parolacce e urla in studio, con ciliegina finale sulla torta quando ha preso il microfono Luca Di Carlo, avvocato e manager della Staller. Il legale, con toni a dir poco minacciosi, ha attaccato duramente il giornalista Filippo Facci, prendendolo in giro per la sua giacca “fantozziana”.

La rissa tra Filippo Facci e l’avvocato di Cicciolina: il video

Infuriato, Facci si è alzato, si è avvicinato a Di Carlo, lo ha toccato in faccia ed è stato duramente respinto. Gli ospiti in studio (tra i quali Roberto Alessi e Francesca De André) erano sempre più allibiti, mentre Barbara D’Urso ha provato a interrompere una discussione ormai deragliata chiamando a gran voce la pubblicità. Ecco quanto accaduto nel convulso pomeriggio di Canale 5.

Al rientro in studio, la conduttrice si è detta “dispiaciuta, non tanto per il fatto che tutti mi criticheranno, scriveranno ‘ecco la rissa dalla D’Urso’, quello non mi interessa. Mi spiace e sono molto triste per il pubblico che mi segue da casa e si fida di me. Le risse, le discussioni possono capitare, ma quando inviti un ospite e senza che tu te lo possa immaginare succede una cosa del genere, ecco, questa cosa mi fa molto male”.

Le scuse di Barbara D’Urso

“Quello che è accaduto prima è veramente vergognoso, c’è stata una rissa fino a un secondo fa nel mio studio, delle persone sono state cacciate, è vergognoso”, ha poi aggiunto proseguendo con le scuse. Anche Roberto Alessi, ospite della puntata, si è voluto dissociare da quanto andato in onda, mentre Alessandra Menzani, giornalista di Libero, ha sottolineato come fosse il caso di riportare i toni a un livello adeguato. Ma la frittata ormai era già fatta.