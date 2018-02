322 CONDIVISI Condividi Tweet

Sui social è rissa tra Mannoia e Sgarbi. La cantante si è scagliato contro il critico d’arte, assessore regionale dei beni culturali in Sicilia e candidato alle prossime elezioni politiche del 4 marzo.

Il motivo del contendere è il post di Cecilia Strada, figlia del fondatore di Emergency, che l’11 febbraio scorso aveva pubblicato sul suo profilo Facebook la foto di una scritta su un muro che invitava a “non scop*re con i fascisti” per “non farli riprodurre”.

Sgarbi, a sua volta, aveva attaccato via social Cecilia Strada. “La figlia di Gino Strada può stare tranquilla: non troverà fascista che voglia fare ses*o con lei, e tanto meno riprodursi in lei”, aveva scritto. “Non vorranno darle una gioia, sacrificandosi. La fi*a è un’altra cosa, e non ha orientamento politico. Per questo faticherà a trovare anche comunisti disposti a fare ses*o con lei. Diciamo che la questione non è politica, e finirei qui”.

Lo scontro era arrivato fino alla Giunta siciliana. I consiglieri del Movimento 5 Stelle, infatti, si sono rivolti a Nello Musumeci, presidente della Regione, per chiedergli di ritirare la delega all’assessore. “La dialettica politica è una cosa, gli insulti coordinati e continuativi altro”, hanno detto i pentastellati. “Musumeci chieda scusa a nome del governo e gli ritiri la delega di assessore regionale alla Cultura e all’identità siciliana”.

Botta e risposta: rissa tra Mannoia e Sgarbi

Ora arriva la brusca risposta di Fiorella Mannoia, sempre in prima linea sul fronte dei diritti civili, come quando si scagliò contro il poster del Fertility Day. “Non le dico Capra per non offendere l’intelligenza di questi innocenti animali. Posso solo dire: si vergogni! Se ancora riesce a farlo”. Così scrive su Twitter la cantante.

“La polemica con Fiorella Mannoia? Che sia benedetta”, ha replicato Sgarbi. “Beva un caffè nero bollente e metta in circolo il suo amore, perché tanto il tempo non torna più. Comunque, preferisco quello che le donne non dicono”.

Non le dico Capra per non offendere l’intelligenza di questi innocenti animali. Posso solo dire: Si vergogni!…se ancora riesce a farlo. pic.twitter.com/Nn7OthE5Oz — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) 15 febbraio 2018