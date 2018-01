432 CONDIVISI Condividi Tweet

La rissa tra Tina Cipollari e Gemma Galgani nella puntata di mercoledì 24 gennaio di Uomini e Donne è stata una delle pagine di tv più trash degli ultimi anni. Ad innescare la discussione tra le due è stato il tentativo di Galgani di riavvicinarsi all’ex fidanzato, Giorgio Manetti.

Secondo i rumors, Manetti sarebbe il nuovo amore (segreto) di Cipollari. È bastata questa insinuazione per far scattare Gemma, che accusa Tina apertamente. Anche perché lei, in questo intreccio assurdo, ama Giorgio ma esce con altri uomini (tra lo stupore generale).

Quando Cipollari sente che secondo Galgani è invidiosa, scatta l’aggressione. “Io sono invidiosa di te? Sono invidiosa solo di me stessa”, urla come un’ossessa. “Allora diciamola tutta. Una volta che si spengono queste luci, la signora Gemma Galgani quanti uomini ha? Quanti baldi giovani la vanno a cercare? Di lei non si ricorda nemmeno il parroco! Perché la televisione ha questo grande potere. Sei la barzelletta d’Italia”.

Nel frattempo le due vengono alle mani: “Ti devi togliere davanti a me, sei una squilibrata. Sei scema, scema”, esclama Tina. Gianni Sperti interviene per dividerle e Giorgio se la ride, facendo innervosire Gemma, che risponde stizzita: “Tina non mi conosce, io ho una vita piena e sono soddisfatta, non le permetto di offendermi”.

Super trash: rissa tra Tina Cipollari e Gemma Galgani

Soltanto l’intervento di Maria De Filippi ha rasserenato gli animi. La conduttrice ha richiamato all’ordine entrambe, cercando di farle tornare alla calma. La speranza di Queen Mary è che nessuna delle due faccia la fine di Alessio Lo Passo. La lite è disponibile su Witty Tv.

I ruoli si sono poi ribaltati nella puntata di giovedì 25 gennaio. Gemma è entrata in studio e davanti a lei si è accomodato Giorgio. La dama torinese, in lacrime, ha dichiarato di aver sofferto molto negli ultimi giorni per un’intervista in cui l’uomo ammetteva di essersi innamorato di lei durante la loro storia. In pochi minuti, il trash è servito.

Io quando provo a non perdere la calma. pic.twitter.com/TVk5SnuxvJ — trashitaliano.it (@trash_italiano) 24 gennaio 2018