Rita Dalla Chiesa presenta Ieri Oggi Italiani, il suo atteso ritorno a Mediaset cinque anni dopo l’addio a Forum. Il programma sarà un rotocalco di storia e costume che racconterà in otto puntate pezzi significativi del nostro Paese, attraverso rari documenti d’epoca e ospiti in studio.

Ideata da Maurizio Costanzo, che ad ogni appuntamento porterà un ricordo personale legato all’argomento trattato nella serata, la trasmissione partirà lunedì 12 marzo su Rete 4 in seconda serata.

La parte storica è curata dal giornalista Roberto Olla, già autore di Chi l’ha visto e La grande storia e delle rubriche settimanali Tg1 Dialogo e Tg1 Storia, attualmente curatore della rubrica La Storia del Tg5. Le tematiche affrontate saranno le più disparate, dalla famiglia allo sport, dal cibo all’amore. Ieri Oggi Italiani rappresenta per la sua presentatrice un’occasione assoluta. Sulle reti Mediaset Rita Dalla Chiesa non si è più vista, se non per qualche sporadica ospitata. Proprio qualche mese fa, il suo intervento su Totò Riina a Quarto grado è stato molto apprezzato dal pubblico.

Il progetto Ieri Oggi Italiani era stato affidato inizialmente a Luisella Costamagna. Dopo aver condotto due puntate, la giornalista ha dovuto però rinunciare perché il calendario delle registrazioni si è rivelato incompatibile con i suoi impegni pregressi. Il suo posto è stato quindi preso da Dalla Chiesa.

Nella prima puntata, il cui argomento sarà la famiglia, gli ospiti saranno Antonio Pennacchi, Alda D’Eusanio, Catherine Spaak, Lirio Abbate, Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Nella serata dedicata allo sport toccherà a Faustino Coppi, Patrizio Oliva, Giusy Versace, Totò Schillaci, Marino Bartoletti, Ferruccio Incerti, Arrigo Sacchi, Elena Barolo, Nicola Pietrangeli, Oscar Damiani, Sandro Piccinini e Mikaela Calcagno. A parlare di cibo ci saranno Iva Zanicchi, Luca Sardella, Filippo Lamantia, Rosario Trefiletti, Massimo Ciavarro e Barbara Bouchet. Di politica discuteranno Nicola Porro, Vladimir Luxuria, Alba Parietti, Maria Latella, Claudio Martelli, Roberto Alessi, Roberto D’Agostino e Irene Pivetti.

La quinta puntata, dedicata alla televisione, vedrà ospiti Rosanna Vaudetti, Marco Columbro, Alessandro Banfi, Paola Ferrari, Gianni Ippoliti, Umberto Broccoli, Pamela Prati, Carmen Russo, Serena Garitta, Eva Henger, Giancarlo Dotto, Barbara De Rossi, Claudio Brachino e Alessandro Cecchi Paone. Parleranno di cinema Barbara Alberti, Sandra Milo, Rino Barillari, Enrico e Carlo Vanzina, Simona Izzo, Alvaro Vitali, Serena Grandi, Ricky Memphis ed Elettra Maria Gorietti. L’amore sarà affrontato con Silvana Giacobini, Daniela del Secco, Cecilia Rodriguez, Patrizia De Blanck, Lory Del Santo, Corinne Clery, Erminia Manfredi e Giulia De Lellis. Infine, l’ultimo appuntamento sulla musica vedrà in studio Orietta Berti, Edoardo Vianello, Marino Bartoletti, Annalisa Minetti, Depsa e Dario Salvadori.