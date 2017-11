426 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono dure e senza compromessi le parole di Rita Dalla Chiesa su Totò Riina. La conduttrice, figlia del generale Carlo Alberto, è stata ospite di Quarto grado su Rete 4. La puntata della trasmissione di Gianluigi Nuzzi affrontava proprio la figura del boss di Cosa Nostra, morto il 17 novembre all’età di 87 anni nel reparto detenuti dell’ospedale di Parma.

L’ex presentatrice di Forum ha scontato sulla propria pelle la ferocia del “capo dei capi”. Nel 1982 suo padre venne nominato dal Consiglio dei ministri prefetto di Palermo per combattere la Mafia. Il 3 settembre 1982 venne ucciso con la moglie in via Isidoro Carini. Per il suo omicidio vennero condannati i boss Riina, Bernardo Provenzano, Michele Greco, Pippo Calò, Bernardo Brusca e Nenè Geraci.

“Totò Riina pensava di aver raggiunto un grande potere, un impero, in realtà era un poveraccio”, ha detto Rita Dalla Chiesa, recentemente colpita dal lutto per la scomparsa del genero Massimo Santoro. “Riina era un poveraccio che faceva ammazzare la gente senza nemmeno probabilmente capire perché. Se lui avesse capito il senso della vita…”.

“Ha passato tutta la vita ad ammazzare gente, a nascondersi nelle campagne, nei tuguri, a non vedere la moglie ed i figli, a non godere di una vita normale”, ha aggiunto. “E tutto questo per finire tutta la sua vita in carcere. Di che cosa è stato così imperatore? Del male”.

Le parole di Rita Dalla Chiesa su Totò Riina

In una intercettazione, “u curtu” disse di ridere quando la vedeva in tv, perché era “appassionata con suo padre”. “Quella è una cosa che mi ha fatto molto male. Ma che posso fare? Io sto male, non posso far finta di niente”, ha commentato Dalla Chiesa. “Dicono che bisogna avere pietà davanti alla morte. Io non ho pietà, non ho neanche voglia di vendetta, non gioisco, non brindo come invece ha fatto lui quando è morto mio padre. Lui si è vantato di aver dato il colpo di grazia a mio padre. Ho una somma di sentimenti che non riesco a far defluire in un unico senso”.

Il suo rammarico è piuttosto per il rapporto “privilegiato” che il boss ha avuto con alcuni settori deviati dello Stato. “Ne sono convinta da sempre, dal giorno dopo che è stato ucciso mio padre”, ha detto, per poi concludere con amarezza: “Nessuna delle persone che ha ammazzato ha avuto il conforto delle persone amate”. Il video è disponibile sul sito ufficiale Mediaset.