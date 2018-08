349 CONDIVISI Condividi Tweet

Rita Dalla Chiesa su Tutto può succedere ha le idee chiare: la fiction di Rai 1 non può finire con la terza stagione. La famiglia Ferraro ha regalato grandi emozioni al suo pubblico e adesso già manca da morire ai telespettatori. Con l’ultima puntata, andata in onda lo scorso 6 agosto, sono arrivate anche le richieste da parte di molti che sperano Rai Fiction dia il via libera ad una quarta annata. La fiction, remake italiano di Parenthood, con Pietro Sermonti, Camilla Filippi, Alessandro Tiberi e Maya Sansa, ha conquistato tanti fedelissimi, tra i quali la stessa Dalla Chiesa, che su Twitter ha espresso tutto il suo disappunto per la fine della serie.

Rita Dalla Chiesa su Tutto può succedere

“Non ci sarà la continuazione di Tutto può succedere? Ma scherziamo?”, ha scritto la conduttrice sui social. “Non era mica una fiction, era vita vera. Ci siamo riconosciuti tutti nella famiglia Ferraro. Gli attori, tutti, nessuno escluso, sono stati bravissimi. Non ho mai avuto la percezione del raccomandato/a di turno. Sbagliano a non riproporla. È chiaro che se la metti d’estate gli ascolti calano un po’. Rivogliamo Tutto può succedere e la famiglia Ferraro”. Quella della presentatrice è soltanto una delle voci che sono arrivate in merito: su Change.org è partita persino una petizione per cercare di convincere la Rai a cambiare idea. Le firme raccolte sono arrivate quasi a seimila.

Tutto può succedere 4 si farà? Cattleya c’è

Le reazioni del pubblico sembrano aver sortito il giusto effetto. Dopo il successo dell’ultimo episodio (2.7 milioni di spettatori e il 15.7% di share), il produttore Riccardo Tozzi ha aperto alla possibilità di proseguire il racconto. Tutto può succedere 4 si farà se ci sarà la volontà della Rai: “Noi di idee ne abbiamo, se ci danno il via libera siamo pronti anche perché ci siamo davvero divertiti molto a lavorarci”, ha spiegato il boss di Cattleya. Smentite quindi le parole del regista Lucio Pellegrini, che aveva chiuso all’ipotesi di una quarta annata dicendo che Tutto può succedere 4 non si sarebbe fatto. Per chi lo avesse perso o volesse rivederlo, il finale di stagione è disponibile su RaiPlay.