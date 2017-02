1 CONDIVISI Condividi Tweet

Da qualche anno senza un programma tutto suo, Rita Dalla Chiesa torna in tv. La giornalista ex conduttrice del tribunale di Forum è protagonista di un clamoroso ritorno alle origini. La presentatrice, che ha esordito nei primi anni Ottanta in Rai, è pronta a rientrare a Viale Mazzini. Da lunedì 27 febbraio la vedremo su Rai 1 in coppia con Monica Leofreddi.

Dalla Chiesa sarà impegnata per dieci puntate come presidente di giuria di Torto o ragione? Il verdetto finale, emulo di Forum lanciato da Veronica Maya nel 2008, passato poi a Tiberio Timperi e arrivato adesso alla Leofreddi. Per alzare gli ascolti (sempre più in calo) dello show di casa Rai, non sono bastati il restyling del format e dello studio.

Rita Dalla Chiesa torna in tv a Torto o ragione

Gli autori hanno puntato su Rita, volto storico delle reti Mediaset con Forum, che ha condotto dal 1988 al 1997 e poi nuovamente dal 2003 al 2013. Una “vendetta” già annunciata con il suo abbandono al programma di Canale 5: a suo tempo Dalla Chiesa aveva criticato la scelta dell’azienda di andare in onda in differita per abbattere i costi di produzione, non permettendo in questo modo l’interazione in diretta con il pubblico a casa. Basterà la sua presenza a rilanciare Torto o ragione?