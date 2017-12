1.2k CONDIVISI Condividi Tweet

Rita Dalla Chiesa torna su Rete 4 con Italiani, un nuovo programma di prima serata targato Mediaset. La conduttrice manca dal canale dal 2013, quando abbandonò Forum criticando la scelta dell’azienda di trasmettere in differita per abbattere i costi di produzione.

Da allora la sua carriera televisiva è stata costellata di alti e bassi. Dopo lo sfortunato passaggio a La7, infatti, è stata soltanto a La posta del cuore su Rai 1 e speaker di Le donne lo sanno su Radio Norba.

Sulle reti Mediaset non si è più vista, se non per qualche sporadica ospitata. Proprio qualche settimana fa, il suo intervento su Totò Riina a Quarto grado è stato molto apprezzato dal pubblico. Ora la novità Italiani è stata affidata alla sua conduzione. Come rivelato dal settimanale Chi, la trasmissione, in un primo momento, era nelle mani di Luisella Costamagna.

Dopo aver contribuito all’ideazione e condotto due puntate, Costamagna ha dovuto rinunciare perché il calendario delle registrazioni si è rivelato incompatibile con una serie di impegni pregressi della giornalista. Il suo posto è stato quindi preso da Dalla Chiesa.

Secondo quanto annunciato da TvBlog, dietro questa operazione ci sarebbero Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Infatti, la trasmissione sarebbe prodotta dalla Fascino e scritta proprio dall’inventore del talk show all’italiana. Dalla Chiesa aveva già collaborato in passato con la società produttrice di De Filippi. Nel 2008 aveva infatti condotto Il ballo delle debuttanti su Canale 5, talent nel quale due squadre di ragazze si sfidavano in gare di ballo di differenti stili. In quell’occasione l’esperimento non andò benissimo: il programma si rivelò un flop (tanto da meritarsi il TeleRatto quale peggior novità televisiva dell’anno) e fu chiuso anticipatamente per bassi ascolti.

Italiani sembra invece un format più adatto alle corde della conduttrice. Una sorta di rotocalco di approfondimento che vuole celebrare le eccellenze e le storie del nostro Paese. Un viaggio tra documentario e fiction per raccontare come siamo cambiati e continueremo a cambiare, tra passato, presente e futuro.