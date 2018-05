96 CONDIVISI Condividi Tweet

76 anni di Cecchi Gori, party in grande stile, lunga lista di invitati meno una, l’ex moglie: questa assenza si è tramutata, a pochi giorni di distanza, in un attacco di Rita Rusic contro Valeria Marini. Durante il suo intervento a Sabato Italiano c’era anche il suo ex marito in studio, ma non per questo il suo tono è stato meno ‘pungente’ contro la showgirl…

Rita Rusic contro Valeria Marini: “Ha distrutto la famiglia”

L’accusa mossa verso la ‘stellare’ fidanzata del produttore è quella, ancora di una volta, di aver complicato i rapporti di Cecchi Gori con i figli, e – in generale – di non aver avuto sensibilità nei suoi confronti dopo che è uscito dal coma:

“Non dovevano esserci telecamere e fotografi a quella festa, Mario è molto restio a mostrarsi e a essere fotografato. È tutto fatto apposta per dare fastidio alla famiglia – ha detto Rita Rusic contro Valeria Marini, rivolgendosi al suo ex – Quando tu stavi male, abbiamo visto chi c’era. Ci sono persone che vengono solo quando ci sono fotografi e telecamere, o addirittura li fanno venire loro, per farsi pubblicità. Facciamo subito un nome, un esempio: Valeria Marini non è gradita dai figli. Lei ha rovinato la famiglia. Io mi ricordo i Natali in cui Vittorio non poteva venire a casa, per 5 anni non ho potuto parlare con Vittorio.”

Mi ricordo una festa di compleanno di Mario in cui sono arrivata con Angelo Perrone e siamo stati cacciati davanti a tutti. Certe cose non me le voglio dimenticare. Vittorio, dovresti avere più sensibilità quando c’è la famiglia coinvolta, devi imparare a non farti usare“.

In risposta a questo sfogo il celebre imprenditore ha minimizzato, provando a scherzarci su, per poi ricordare alla Rusic e al pubblico in studio che la storia con la Marini è cominciata solo dopo la fine del matrimonio. “Vero – ha risposto lei in diretta a Sabato Italiano – Tu eri libero di fare quello che volevi, ma la famiglia va rispettata“.