1 CONDIVISI Condividi Tweet

Iene, comici, presentatori, ma soprattutto attori: il ritorno di Camera Cafè con Luca e Paolo è una notizia che ha fatto felici tutti i fan del duo, particolarmente apprezzati nel loro ruoli di Paolo Bitta e Luca Nervi, due impiegati dell’azenda Digitex che ogni giorno si incontrano davanti alla macchinetta del caffè dell’ufficio.

Insieme a loro rivedremo anche i mitici personaggi interpretati da Debora Villa (Patti), Renato Liprandi (Augusto de Marinis), Alessandro Sampaoli (Silvano), Carlo Giuseppe Gabardini (Olmo) e molti altri. La vera novità, però, è che le celebri strisce comiche non andranno più in onda su Italia Uno, dove sono nate e hanno militato per ben 9 anni…

Il clamoroso cambio di guardia del ritorno di Camera Cafè con Luca e Paolo

Il colpo di scena – oltre all’annuncio in sé del ritorno di Camera Cafè con Luca e Paolo – è infatti che la sitcom si sposterà su Rai Due, per volere del direttore di rete Ilaria Dallatana. Il dato curioso è che al momento la coppia di comici si stava alternando proprio tra Mediaset (con le strisce comiche di Amici di Maria De Filippi, come per le precedenti edizioni ha fatto Virginia Raffaele) e Rai (in cui Luca e Paolo sono i protagonisti della copertina di Dimartedì, il programma di Floris, in sostituzione di Crozza).

A spuntarla, però, è stata l’emittente nazionale.

Sia quel che sia, l’importante è che gli spettatori si godranno nuovamente le divertenti avventure degli impiegati della Digitex, gli scherzi a Silvano, le sfortune di Patti “la più brutta dell’ufficio”, l’amore smodato di Paolo per i Pooh e le astuzie del sindacalista Luca, che ne sa sempre una più del diavolo.

Aspettiamo solo una data!