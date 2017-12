510 CONDIVISI Condividi Tweet

Da quanto tempo non vediamo Checco Zalone in TV? Il comico e celebre attore di Cado Dalle Nubi manca ormai da due anni dal piccolo schermo, e stasera per la prima volta tornerà davanti alle telecamere, nello specifico quelle di Mediaset!

Il ritorno di Checco Zalone in TV: tutti i dettagli

In attesa del suo prossimo successo cinematografico (dopo i risultati record di “Sole a catinelle”, “Che bella giornata”, e “Quo Vado”), preparatevi a godervi la sua apparizione della seconda puntata di ‘Music‘, il nuovo show di Canale 5 dedicato ad artisti di tutto il mondo e di tutti i tempi.

Dopo che le proteste dei cattolici contro Paolo Bonolis, presentatore del programma, si sono sgonfiate – anche grazie all’attitudine bonaria e conciliante di Gianni Morandi, che ha risposto alle polemiche sul cantante Marilyn Manson pubblicando un selfie e definendolo un ‘tipo tranquillo’ – gli spettatori sono pronti per il secondo appuntamento, previsto per la prima serata del 13 dicembre 2017.

Grazie ad un’anticipazione sul cast, ci è possibile annunciare, finalmente, il ritorno di Checco Zalone in tv e, soprattutto, in uno degli ambiti che più gli sta a cuore dopo il cinema: la musica.

Cosa ci aspetterà nella puntata di Music con ospite Checco Zalone?

Luca Medici (il nome all’anagrafe di Zalone) sarà uno degli ospiti speciali di Music insieme a Francesco Gabbani, Patty Pravo, Gigi D’Alessio, David Garret, Edoardo Bennato, Claudio Santamaria e la star hollywoodiana Mickey Rourke.

Dato che verrà intervistato da Bonolis e gli verrà chiesto di raccontare il suo personalissimo rapporto con la musica, ci prepariamo sicuramente ad assistere a qualche siparietto dei suoi o, meglio ancora, a qualche imitazione canora di qualche artista famoso. Chi si ricorda quella che Zalone faceva di Carmen Consoli ai tempi di Zelig? O chissà che non faccia proprio un duetto con Gigi d’Alessio…!