442 CONDIVISI Condividi Tweet

Curiosi di sapere che atmosfera c’era dietro il ritorno della Balivo a Detto Fatto? Dopo aver ripreso il timone del programma – condotto con grande successo da Serena Rossi, in sua assenza – la presentatrice ora deve fare i conti con share e ascolti. E non può accontentarsi…

Il ritorno della Balivo a Detto Fatto: ecco di che ascolti si parla

L’abbiamo già rivista al suo posto nello studio Rai, pronta ed entusiasta a riprendere il lavoro lasciato temporaneamente alla collega – che adesso si dedicherà completamente alla promozione del film Ammore e Malavita – ma forse non tutti sanno quanto agguerrita si è mostrata poco prima di mettere piede davanti alle telecamere.

“Con Detto Fatto vorrei tornare al 9% di share della fine dello scorso anno. Dobbiamo portarlo al 7-8% in questo mese“, ha detto determinata la presentatrice, che per la prima volta da quando è nata si separa da Cora, la sua secondogenita, per tornare al lavoro.

Il ritorno di Caterina Balivo a Detto Fatto è accompagnato, dunque, da una vera e propria missione, urgente più che mai perché, probabilmente, la presentatrice ha anche bisogno di ‘riconquistarsi’ un posto privilegiato nel cuore degli appassionati dello show. “Io questa trasmissione l’ho trovata quando sono arrivata ed è stata una sfida – ha raccontato prima delle rirprese – L‘anno scorso siamo cresciuti di ascolti e mi aspetto che anche quest’anno cresceremo un pochino“.

Il presidente e AD Endemol Shine Italy, Paolo Bassetti, ha inoltre aggiunto: “Questa trasmissione è più di un tutorial, è un programma che obbliga a innovare. E Caterina è il nostro valore aggiunto“. La prima prova, intanto, è andata. Ecco una prima reazione del pubblica di fronte a questo passaggio di testimone :

“La maleducazione verso Serena Rossi è stata scandalosa – rivela uno spettatore sul web- Ciacci si è comportato come i bulli a scuola, sgradevole e fuori luogo. La Balivo neanche il tempo di rientrare e sta già ammorbando tutti con il suo unico argomento: Casa Balivo Brera. Che le diano un reality da girare a casa sua e lascino questo programma a chi ha qualcosa da dare al pubblico. Ho resistito 10 minuti e poi ho spento: inguardabile. La Rossi, bravissima, eclettica e simpatica (oltre che di una pazienza da monaco zen con l’ostruzionismo di Ciacci), la seguirò volentieri nelle prime serate che si è meritata e che faranno rosicare questi insopportabili arroganti! Ciacci: prima di fare le pagelle di stile agli altri, vai a fare un corso di buone maniere perché ne hai proprio bisogno, e porta con te la tua Cherie!odi questo