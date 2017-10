0 CONDIVISI Condividi Tweet

Stasera in TV preparatevi a gustarvi il rocambolesco ritorno dell’Ispettore Coliandro e delle avventure di Giampaolo Morelli, in onda su Rai Due alle 21.25. Il primo episodio si chiamerà Mortal Club, e verrà commentato in diretta dallo stesso protagonista: vi spieghiamo come partecipare alla chiacchierata.

Il ritorno dell’Ispettore Coliandro: il primo episodio si chiama Mortal Club, ecco come commentarlo in diretta insieme all’attore

L’affascinante attore partenopeo, visto di recente in Ammore e malavita, il coloratissimo musical made in Naples con Serena Rossi e Claudia Gerini, sembra infatti più pronto ed entusiasta che mai a vestire nuovamente i panni del curioso poliziotto – nato dalla penna di Carlo Lucarelli, e diretto ancora una volta dai Manetti Bros (come il film sopracitato).

In occasione della nuova stagione, il cui primo film va in onda stasera, ha deciso infatti di condividere il suo spirito allegro e giocherellone con il pubblico: è da settimane, infatti, che sui suoi canali social fa girare divertenti video e foto del backstage (da quello in cui cui chiede a Lucarelli di farlo tr**bare di più e prendere meno cazzotti, alla foto in cui si chiede come faccia Mel Gibson a dare tante testate senza farsi male).

Uno dei dettagli che rendono la sua interpretazione avvincente e divertente, infatti, è che l’attore non ha stuntman: combatte, prende botte, corre a perdifiato. Questo e molto altro quello che vedrete nella prima puntata del ritorno dell’Ispettore Coliandro: se non vi basta guardare semplicemente lo show, raccogliente l’invito che il protagonista ha fatto a tutti i fan.

L’invito di Morelli durante la prima puntata di Coliandro: commentate con me live

Attraverso il suo profilo ufficiale Facebook sarà infatti possibile assistere e commentare live le sue dirette, che l’attore farà ad ogni pubblicità e prima e dopo la messa in onda su Rai 2. Un’iniziativa che rompe gli schemi e assottiglia la distanza tra pubblico e star system!